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غوتيريس يحذر من تداعيات «كارثية» لخطر اندلاع حرب بين «إسرائيل» ولبنان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 09:48 مساء
غوتيريس يحذر من تداعيات «كارثية» لخطر اندلاع حرب بين «إسرائيل» ولبنان
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال مؤتمر دافوس. (الإنترنت)
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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء من أن أي «مواجهة شاملة» بين إسرائيل ولبنان ستكون «كارثية تماما» في ظل المخاوف من اتساع رقعة الحرب في قطاع غزة.

وأكد غوتيريس في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري على دعوته إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» في غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن احتمال اندلاع حرب على الحدود الشمالية مع لبنان صار «أعلى بكثير».  وقال هاليفي في بيان «لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال، أستطيع أن أقول لكم إن احتمال حدوثها في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي».

استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية 
وتشهد الحدود اللبنانية تبادلاً يومياً للقصف، حيث يعلن حزب الله استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و«إسناداً لمقاومتها»، بينما يردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي، يقول إنه يستهدف «بنى تحتية» للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

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ومنذ بدء التصعيد على جانبي الحدود، استشهد 193 شخصاً في لبنان، بينهم 141 عنصراً من حزب الله، وأكثر من عشرين مدنياً، بينهم ثلاثة صحفيين، وفق حصيلة جمعتها «فرانس برس».

وقال غوتيريس إن «اتساع رقعة (القتال) الذي نشهده، وخطر اندلاع مواجهة شاملة في لبنان سيكونان أمرا كارثيا تماما. علينا تجنّب ذلك مهما كان الثمن».

هجمات الحوثيون تضامنا مع الفلسطينيين
كما يسود التوتر بسبب هجمات ينفذها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن وقف إطلاق النار سيساعد على تجنّب المزيد من الفوضى. وقال «من المهم للغاية التعامل مع الوضع الإنساني في غزة. التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني هو أمر غاية في الأهمية».

وكرّر غوتيريس دعوته إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة. وقال «أعتقد أن الوضع الحالي أظهر بأن حل الدولتين هو الطريقة الأساسية لحل هذه المشكلة».

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