  • Alwasat News
Atwasat

لبنان يشكو الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن بشأن القرار 1701

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 02:43 مساء
لبنان يشكو الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن بشأن القرار 1701
صورة جرى التقاطها من الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان تظهر الدخان يتصاعد بعد القصف الإسرائيلي حول قرية عيتا الشعب (أ.ف.ب)
alwasat radio

تقدمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القرار رقم 1701، وذلك ردا على شكوى قدمها الاحتلال بشأن عدم التزام لبنان بالقرار نفسه.

ووجه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب، مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة، هادي هاشم، لتقديم شكوى بتاريخ التاسع من يناير 2024 أمام مجلس الأمن بشأن القرار رقم 1701، كما أوردت جريدة «الجمهورية» اللبنانية، اليوم الأربعاء.

وتدين الشكوى اللبنانية الأعمال العدائية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع تقديم أدلة تؤكد موثقة لانتهاك الاحتلال للقرار 1701، وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه.

وأكدت الشكوى أن «الاعتداءات الإسرائيلية تشكل خرقا فاضحا للفقرة 1 من القرار 1701 حيث تنفذ إسرائيل عمليات عسكرية هجومية منها إطلاق قذائف فوسفورية محرمة دوليا مستهدفة مناطق في خراج بلدات عيترون وميس الجبل وبليدا ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج، وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون، وإصابة مدنيين بحالات اختناق، في انتهاك صريح وصارخ للقانون الدولي الإنساني والذي يرتقي إلى جرائم الحرب».

انتهاكات إسرائيلية مستمرة لسيادة لبنان
وفي الإطار نفسه، تسبب هجوم بمسيرة إسرائيلية في مقتل صحفيين اثنين ومدني، في الـ21 من نوفمبر، إضافة إلى عشرات الطلعات الجوية العسكرية للطيران الحربي والمسيرات في الأجواء اللبنانية التي تشكل خرقا للفقرة 4 من القرار 1701.

وتسببت هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة إلى تهجير ما يزيد عن 75 ألف مواطن لبناني من منازلهم في البلدات الجنوبية.

في ضوء ما تقدم، أبدى لبنان استغرابه من دعوات الجانب الإسرائيلي المتكررة إلى بسط سلطة الحكومة اللبنانية في المناطق المتاخمة للخط الأزرق واضطلاع قوات «يونيفيل» بمسؤولياتها بكفاءة وفعالية، في حين استهدفت القوات الإسرائيلية، في الخامس من ديسمبر الماضي، مركزا تابعا للجيش اللبناني في الجنوب بشكل مباشر بأربع قذائف، ما أدى إلى استشهاد جندي لبناني وإصابة ثلاثة عسكريين.

وبينت الشكوى تفاصيل 34 اعتداء نفذته القوات الإسرائيلية ضد مراكز الجيش اللبناني في انتهاك صريح للفقرة 5 من القرار 1701، إضافة إلى استهداف مراكز «يونيفل» بالقذائف واطلاق النار على الدوريات التابعة لقواتها، مشيرة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتنفيذ أعمال هندسية فيهما.

- الاحتلال الإسرائيلي يطلق منطاد تجسس عملاقًا فوق لبنان وسورية والأردن
- مقتل قيادي بارز بـ«حزب الله» في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

كما تتهم الشكوى الاحتلال بالتقاعس عن إظهار الحدود في النقاط المتحفظ عليها من قبل لبنان وعددها 13، مما يعرقل جهود التوصل إلى حل طويل الأجل وفقا للفقرة 8 من القرار1701.

وأكدت الشكوى أن «السلوك الإسرائيلي في عدم احترام القرار 1701 هو استكمال لمسار طويل قوامه تجاهل القرارات الدولية منذ صدور القرار 50 للعام 1948 مرورا بالقرار 242 للعام 1967 والقرار 279 للعام 1970 والقرار 313 للعام 1972 وصولا للقرار 425 للعام 1978».

لبنان يؤكد الحق في استرجاع حقوقه الشرعية
بناءً على ما تقدم، يعيد لبنان التأكيد على سياسته الثابتة في الحق بالدفاع عن النفس والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، كما يكرر التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويؤكد حرصه على خفض التصعيد وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق.

وطلب لبنان من مجلس الأمن الدولي التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، وإظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة بالعام 1923 بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان و«إسرائيل» في جزيرة رودس اليونانية بإشراف الأمم المتحدة بتاريخ 23 مارس بالعام 1949.

كما طالب لبنان بوقف نهائي للخروقات الإسرائيلية، البرية والبحرية والجوية، وعدم استعمال الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، وانسحاب «إسرائيل» إلى الحدود الدولية المتفق عليها، بدءا بالنقطة B1 في منطقة رأس الناقورة، وصولا إلى خراج بلدة الماري، والانسحاب الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، تطبيقا للفقرة 10 من القرار 1701.

وتحث الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة على دعمها لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال تقوية وتعزيز انتشار هذه القوات جنوب نهر الليطاني وتوفير لها ما تحتاج من عتاد وعديد بالتعاون مع «يونيفيل»، التزاما بالفقرة ٣ من القرار 1701.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد بلس»: بـ125 مليارا.. إيراد البلاد يُساوي إنفاقها في 2023

«اقتصاد بلس»: بـ125 مليارا.. إيراد البلاد يُساوي إنفاقها في 2023
«تحقيقات»: الخمس تختنق

«تحقيقات»: الخمس تختنق
وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة

وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة
أضرار تناول الجبن المعالج حراريا

أضرار تناول الجبن المعالج حراريا
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (1)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (1)
هروب «فيتو» يدخل الإكوادور في «نزاع داخلي مسلح»

هروب «فيتو» يدخل الإكوادور في «نزاع داخلي مسلح»
الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة

الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة
شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟

شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟
شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟

شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟
منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة

منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة
«النواب» يقر قانون السحر والشعوذة ويعدل «العفو العام» ويدعو الكبير إلى إحاطة (فيديو)

«النواب» يقر قانون السحر والشعوذة ويعدل «العفو العام» ويدعو الكبير إلى إحاطة ...
كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة

كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي
جينيفر جافيتو تعلق على ترشيحها سفيرة أميركية لدى ليبيا

جينيفر جافيتو تعلق على ترشيحها سفيرة أميركية لدى ليبيا
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة ...
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين

الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»

هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إسقاط 18 مسيرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر
إسقاط 18 مسيرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي على غزة
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي على ...
استشهاد صحفية وطفلتها في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس.. و«الجنائية الدولية» تحقق في جرائم بحق الصحفيين
استشهاد صحفية وطفلتها في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس.. ...
قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في رام الله والبيرة
قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في رام الله والبيرة
الخارجية الفلسطينية: وزير المالية الإسرائيلي يرفض طلب بلينكن الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني
الخارجية الفلسطينية: وزير المالية الإسرائيلي يرفض طلب بلينكن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة...
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة...
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف ......
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
المزيد
لبنان يشكو الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن بشأن القرار 1701
لبنان يشكو الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن بشأن القرار ......
عباس يحذر بلينكن من خطورة الإجراءات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين
عباس يحذر بلينكن من خطورة الإجراءات الإسرائيلية لتهجير ......
وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة
وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق ......
الخارجية الفلسطينية: وزير المالية الإسرائيلي يرفض طلب بلينكن الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني
الخارجية الفلسطينية: وزير المالية الإسرائيلي يرفض طلب بلينكن......
قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في رام الله والبيرة
قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في رام الله والبيرة...
المزيد