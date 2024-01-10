لبنان يشكو الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن بشأن القرار 1701

القاهرة - بوابة الوسط

تقدمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القرار رقم 1701، وذلك ردا على شكوى قدمها الاحتلال بشأن عدم التزام لبنان بالقرار نفسه.

ووجه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب، مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة، هادي هاشم، لتقديم شكوى بتاريخ التاسع من يناير 2024 أمام مجلس الأمن بشأن القرار رقم 1701، كما أوردت جريدة «الجمهورية» اللبنانية، اليوم الأربعاء.

وتدين الشكوى اللبنانية الأعمال العدائية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع تقديم أدلة تؤكد موثقة لانتهاك الاحتلال للقرار 1701، وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه.

وأكدت الشكوى أن «الاعتداءات الإسرائيلية تشكل خرقا فاضحا للفقرة 1 من القرار 1701 حيث تنفذ إسرائيل عمليات عسكرية هجومية منها إطلاق قذائف فوسفورية محرمة دوليا مستهدفة مناطق في خراج بلدات عيترون وميس الجبل وبليدا ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج، وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون، وإصابة مدنيين بحالات اختناق، في انتهاك صريح وصارخ للقانون الدولي الإنساني والذي يرتقي إلى جرائم الحرب».

انتهاكات إسرائيلية مستمرة لسيادة لبنان

وفي الإطار نفسه، تسبب هجوم بمسيرة إسرائيلية في مقتل صحفيين اثنين ومدني، في الـ21 من نوفمبر، إضافة إلى عشرات الطلعات الجوية العسكرية للطيران الحربي والمسيرات في الأجواء اللبنانية التي تشكل خرقا للفقرة 4 من القرار 1701.

وتسببت هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة إلى تهجير ما يزيد عن 75 ألف مواطن لبناني من منازلهم في البلدات الجنوبية.

في ضوء ما تقدم، أبدى لبنان استغرابه من دعوات الجانب الإسرائيلي المتكررة إلى بسط سلطة الحكومة اللبنانية في المناطق المتاخمة للخط الأزرق واضطلاع قوات «يونيفيل» بمسؤولياتها بكفاءة وفعالية، في حين استهدفت القوات الإسرائيلية، في الخامس من ديسمبر الماضي، مركزا تابعا للجيش اللبناني في الجنوب بشكل مباشر بأربع قذائف، ما أدى إلى استشهاد جندي لبناني وإصابة ثلاثة عسكريين.

وبينت الشكوى تفاصيل 34 اعتداء نفذته القوات الإسرائيلية ضد مراكز الجيش اللبناني في انتهاك صريح للفقرة 5 من القرار 1701، إضافة إلى استهداف مراكز «يونيفل» بالقذائف واطلاق النار على الدوريات التابعة لقواتها، مشيرة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتنفيذ أعمال هندسية فيهما.

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كما تتهم الشكوى الاحتلال بالتقاعس عن إظهار الحدود في النقاط المتحفظ عليها من قبل لبنان وعددها 13، مما يعرقل جهود التوصل إلى حل طويل الأجل وفقا للفقرة 8 من القرار1701.

وأكدت الشكوى أن «السلوك الإسرائيلي في عدم احترام القرار 1701 هو استكمال لمسار طويل قوامه تجاهل القرارات الدولية منذ صدور القرار 50 للعام 1948 مرورا بالقرار 242 للعام 1967 والقرار 279 للعام 1970 والقرار 313 للعام 1972 وصولا للقرار 425 للعام 1978».

لبنان يؤكد الحق في استرجاع حقوقه الشرعية

بناءً على ما تقدم، يعيد لبنان التأكيد على سياسته الثابتة في الحق بالدفاع عن النفس والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، كما يكرر التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويؤكد حرصه على خفض التصعيد وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق.

وطلب لبنان من مجلس الأمن الدولي التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، وإظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة بالعام 1923 بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان و«إسرائيل» في جزيرة رودس اليونانية بإشراف الأمم المتحدة بتاريخ 23 مارس بالعام 1949.

كما طالب لبنان بوقف نهائي للخروقات الإسرائيلية، البرية والبحرية والجوية، وعدم استعمال الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، وانسحاب «إسرائيل» إلى الحدود الدولية المتفق عليها، بدءا بالنقطة B1 في منطقة رأس الناقورة، وصولا إلى خراج بلدة الماري، والانسحاب الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، تطبيقا للفقرة 10 من القرار 1701.

وتحث الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة على دعمها لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال تقوية وتعزيز انتشار هذه القوات جنوب نهر الليطاني وتوفير لها ما تحتاج من عتاد وعديد بالتعاون مع «يونيفيل»، التزاما بالفقرة ٣ من القرار 1701.