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10 قتلى بحادث منجم في الصين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 09:53 صباحا
10 قتلى بحادث منجم في الصين
عمال في أحد مناجم الصين يحملون أحد المصابين. (الإنترنت)
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أعلن التلفزيون العام الصيني، السبت، مقتل عشرة أشخاص على الأقل وفقد ستة آخرين إثر حادث وقع في منجم للفحم وسط الصين.

وقال تلفزيون «سي سي تي في» إن الحادث حدث، الجمعة، عند الساعة 14.55 بالتوقيت المحلي (الساعة 06.55 ت غ) في منجم يقع على مسافة أكثر من 700 كيلومتر من بكين في «بينغدينغشان» بإقليم خبي.

ليست هذه المرة الأولى التي تشهد وقوع حادث في أحد مناجم الصين. ففي نوفمبر من العام الماضي، قُتل 11 شخصا في منجم للفحم بمقاطعة «هيلونغجيانغ» شمال شرق البلاد، على بُعد نحو 130 كيلومترا من الحدود مع روسيا.

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