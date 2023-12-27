طلاب إندونيسيون يطردون لاجئي الروهينغا من ملجأ في آتشيه

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحم مئات الطلاب ملجأ موقتا، يضم أكثر من 100 لاجئ من الروهينغا، في إقليم آتشيه الإندونيسي، اليوم الأربعاء، وأجبروهم على المغادرة، في تعبير جديد عن رفض سكان المنطقة استقبال أفراد الأقلية البورمية المضطهدة.

ووصل أكثر من 1500 لاجئ من الروهينغا إلى شواطئ آتشيه منذ منتصف نوفمبر، بينما تفيد الأمم المتحدة بأنه أكبر تدفق للاجئين منذ ثماني سنوات. ورفض السكان السماح برسو بعض قواربهم، وأعيدت بالتالي إلى عرض البحر في بعض الحالات، وفقا لوكالة «فرانس برس».

واقتحم طلاب عدد من الجامعات قاعة تابعة للحكومة في عاصمة الإقليم باندا آتشيه، حيث يمكث 137 لاجئا من الروهينغا، وطالبوا بنقل هؤلاء إلى مكتب محلي للهجرة، ليجرى ترحيلهم، وفق تسجيلات مصوّرة .

«اطردوهم»

وأظهرت التسجيلات طلابا يهتفون «اطردوهم» و«ارفضوا الروهينغا في آتشيه». كما شوهد الطلاب يركلون أمتعة اللاجئين.

في حين وقعت مناوشات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة الذين كانوا يحرسون اللاجئين، إلا أن هؤلاء العناصر سمحوا أخيرا للطلبة بإخراج اللاجئين.

وأحرق الطلاب إطارات، وأعدّوا شاحنات لنقل اللاجئين الذين ساعدهم عناصر الشرطة على الصعود على متنها قبل نقلهم إلى مكتب حكومي قريب.

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ودانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التعدي على الروهينغا، مؤكدة أن عددا منهم يعانون صدمة.

وأكدت، في بيان، أنها «لا تزال قلقة بشدة بشأن سلامة اللاجئين، وتدعو سلطات إنفاذ القانون المحلية إلى اتخاذ إجراء عاجل، لضمان حماية كل الأفراد اليائسين والعاملين في المجال الانساني».

واعتبرت المفوضية الأممية أن «الاعتداء على اللاجئين ليس عملا معزولا، لكنه نتيجة حملة منسقة من التضليل والأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية حيالهم».

وفي حين يبدي العديد من سكان إقليم آتشيه، الذين عانوا بدورهم نزاعات مديدة، تعاطفا مع الروهينغا المعتنقين مثلهم الدين الإسلامي، يؤكد آخرون أن صبرهم نفد حيال اللاجئين، مشيرين إلى أنهم يستهلكون الموارد الشحيحة، ويتواجهون مع السكان.

لا نتفق مع الروهينغا

وقال طالب جامعي (23 عاما)، ويدعى خليل الله: «تظاهرنا لأننا لا نتفق مع الروهينغا الذين يواصلون القدوم إلى هنا».

ولم توقّع إندونيسيا اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، وتؤكد أنها غير مُلزمة باستقبالهم.