ارتفاع حصيلة انفجار مصنع للنيكل في إندونيسيا إلى 18 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول في شركة «بي تي إندونيسيا تشينغسان ستينليس ستيل» ارتفاع حصيلة انفجار مصنع النيكل إلى 18 قتيلا فيما يستمر العشرات بتلقي العلاج في المستشفى.

ووقع الحادث صباح السبت في مصنع لشركة «بي تي إندونيسيا تشينغسان ستينليس ستيل» (ITSS) بمجمع موروالي الصناعي في سولاويزي فيما كان عمال يجرون تصليحات على مصهر فيه، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتتبع شركة «آي تي اس اس» (ITSS) المجموعة الصينية القابضة «تسينغشان هولدينغ غروب» المنتج الأول للنيكل في العالم والتي تدير مجمع موروالي أيضا.

وقال سوبريانتو قائد الشرطة في موروالي لوكالة «فرانس برس» إن «خمسة أشخاص آخرين لقوا حتفهم لترتفع الحصيلة إلى 18 قتيلا».

وأوضح أن الخمسة توفوا متأثرين بحروق أصيبوا بها، ويعاني غالبية الضحايا من حروق تغطي أكثر من 70% من أجسادهم.

وثمانية من القتلى أجانب فيما البقية إندونيسيون بحسب المتحدث الذي أوضح أن 24 شخصا لا يزالون يعالجون في المستشفى فيما يعالج ستة آخرون في عيادات تابعة للشركة.

استمرار الانتقادات لظروف العمل والسلامة

تشكل جزيرة سولاويزي مركزا كبيرا لإنتاج النيكل، وهو معدن أساسي يستخدم خصوصا في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية والفولاذ المضاد للأكسدة. واستثمرت بكين بكثافة في مصانع بالمنطقة إلا أن ظروف العمل والسلامة فيها تواجه انتقادات باستمرار.

وتظهر عناصر التحقيق الأولى أن الانفجار وقع خلال أعمال تصليح مصهر. واندلعت النيران في سائل سريع الاشتعال وامتدت إلى خزانات للأكسجين.

وقتل في يناير الماضي عاملان أحدهما صيني في مصنع لصهر النيكل يقع في المجمع نفسه خلال أعمال شغب احتجاجا على الأجور وسلامة العمل.

كذلك، قتل شخص وجرح ستة آخرون في حادث وقع في هذا المصنع في يونيو الماضي مما أثار مخاوف بشأن السلامة في المنشآت التي تمولها وتديرها شركات صينية.

وتشهد إندونيسيا البلد الشاسع الذي يضم أكثر من 250 مليون نسمة، باستمرار حرائق يسقط فيها قتلى.