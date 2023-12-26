  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع حصيلة انفجار مصنع للنيكل في إندونيسيا إلى 18 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 09:00 صباحا
ارتفاع حصيلة انفجار مصنع للنيكل في إندونيسيا إلى 18 قتيلا
عامل صيني مصاب في انفجار بمصنع للنيكل ينقل إلى مستشفى في منطقة موروالي وسط جزيرة سولاويزي الاندونيسية 24 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن مسؤول في شركة «بي تي إندونيسيا تشينغسان ستينليس ستيل» ارتفاع حصيلة انفجار مصنع النيكل إلى 18 قتيلا فيما يستمر العشرات بتلقي العلاج في المستشفى.

ووقع الحادث صباح السبت في مصنع لشركة «بي تي إندونيسيا تشينغسان ستينليس ستيل» (ITSS) بمجمع موروالي الصناعي في سولاويزي فيما كان عمال يجرون تصليحات على مصهر فيه، حسب وكالة «فرانس برس».

12 قتيلاً و39 جريحاً في انفجار مصنع لمعالجة النيكل في إندونيسيا
ارتفاع حصيلة انفجار مستودع للوقود في كوناكري إلى 18 قتيلا

وتتبع شركة «آي تي اس اس» (ITSS) المجموعة الصينية القابضة «تسينغشان هولدينغ غروب» المنتج الأول للنيكل في العالم والتي تدير مجمع موروالي أيضا.

وقال سوبريانتو قائد الشرطة في موروالي لوكالة «فرانس برس» إن «خمسة أشخاص آخرين لقوا حتفهم لترتفع الحصيلة إلى 18 قتيلا».

وأوضح أن الخمسة توفوا متأثرين بحروق أصيبوا بها، ويعاني غالبية الضحايا من حروق تغطي أكثر من 70% من أجسادهم.

وثمانية من القتلى أجانب فيما البقية إندونيسيون بحسب المتحدث الذي أوضح أن 24 شخصا لا يزالون يعالجون في المستشفى فيما يعالج ستة آخرون في عيادات تابعة للشركة.

استمرار الانتقادات لظروف العمل والسلامة
تشكل جزيرة سولاويزي مركزا كبيرا لإنتاج النيكل، وهو معدن أساسي يستخدم خصوصا في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية والفولاذ المضاد للأكسدة. واستثمرت بكين بكثافة في مصانع بالمنطقة إلا أن ظروف العمل والسلامة فيها تواجه انتقادات باستمرار.

وتظهر عناصر التحقيق الأولى أن الانفجار وقع خلال أعمال تصليح مصهر. واندلعت النيران في سائل سريع الاشتعال وامتدت إلى خزانات للأكسجين.

وقتل في يناير الماضي عاملان أحدهما صيني في مصنع لصهر النيكل يقع في المجمع نفسه خلال أعمال شغب احتجاجا على الأجور وسلامة العمل.

كذلك، قتل شخص وجرح ستة آخرون في حادث وقع في هذا المصنع في يونيو الماضي مما أثار مخاوف بشأن السلامة في المنشآت التي تمولها وتديرها شركات صينية.

وتشهد إندونيسيا البلد الشاسع الذي يضم أكثر من 250 مليون نسمة، باستمرار حرائق يسقط فيها قتلى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - هدايا بايدن في عيد الميلاد

كاريكاتير خيري - هدايا بايدن في عيد الميلاد
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم

الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم
الأطباء يحذرون بيلينغهام من المجازفة.. والمهاجم الشاب يخاطر من أجل ريال مدريد

الأطباء يحذرون بيلينغهام من المجازفة.. والمهاجم الشاب يخاطر من أجل ريال مدريد
بالصور.. تحويل قصر المنار إلى متحف تاريخي

بالصور.. تحويل قصر المنار إلى متحف تاريخي
«بوابة الوسط» تستعرض أرقام وتفاصيل ومواجهات «دورينا» قبل ختام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض أرقام وتفاصيل ومواجهات «دورينا» قبل ختام 2023
شاهد: «في التسعين».. يناقش قرار تصعيد الأحرار ومعسكر المنتخب الليبي بعد إعلان قائمة «ميتشو»

شاهد: «في التسعين».. يناقش قرار تصعيد الأحرار ومعسكر المنتخب الليبي بعد إعلان ...
انطلاق دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية في طرابلس (صور)

انطلاق دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية في طرابلس (صور)
«حماس» تطالب الجنائية الدولية بالتحرك العاجل في جرائم الحرب والإبادة التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي

«حماس» تطالب الجنائية الدولية بالتحرك العاجل في جرائم الحرب والإبادة التى ...
«إعدامات جماعية ومسح أحياء بالكامل».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20.674 شهيدا

«إعدامات جماعية ومسح أحياء بالكامل».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ...
تشريح القنفذ ـ القذافي متنبئا (19)

تشريح القنفذ ـ القذافي متنبئا (19)
4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك

4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك
من العلاج الجيني إلى عقار لإبطاء الزهايمر... أبرز الإنجازات الطبية في 2023

من العلاج الجيني إلى عقار لإبطاء الزهايمر... أبرز الإنجازات الطبية في 2023
الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023

الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال

رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال
عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد

عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز ...
العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!

العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!
أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة

أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة
تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»

تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري بسورية
الرئيس الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري ...
بابا الفاتيكان: الحرب في غزة وأوكرانيا «هزيمة دون منتصرين»
بابا الفاتيكان: الحرب في غزة وأوكرانيا «هزيمة دون منتصرين»
قلق أميركي من «ظروف سجن» المعارض الروسي نافالني في مستعمرة قطبية
قلق أميركي من «ظروف سجن» المعارض الروسي نافالني في مستعمرة قطبية
زلازل وفيضانات وحرائق وضحايا ومفقودون بالآلاف.. 2023 عام الكوارث الطبيعية
زلازل وفيضانات وحرائق وضحايا ومفقودون بالآلاف.. 2023 عام الكوارث ...
ارتفاع حصيلة انفجار مصنع للنيكل في إندونيسيا إلى 18 قتيلا
ارتفاع حصيلة انفجار مصنع للنيكل في إندونيسيا إلى 18 قتيلا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة...
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن...
بايدن: لن أتخلى عن أوكرانيا
بايدن: لن أتخلى عن أوكرانيا...
زيلينسكي يلغي خطابا مقررًا توجيهه للكونغرس الأميركي بصورة مفاجئة
زيلينسكي يلغي خطابا مقررًا توجيهه للكونغرس الأميركي بصورة ......
المزيد
مقتل 8 أكراد في غارات تركية على مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية
مقتل 8 أكراد في غارات تركية على مناطق خاضعة لسيطرة قوات ......
كييف تقول إنها دمرت سفينة حربية روسية في البحر الأسود
كييف تقول إنها دمرت سفينة حربية روسية في البحر الأسود...
قتيل وجريح في الهجوم الأوكراني على شبه جزيرة القرم
قتيل وجريح في الهجوم الأوكراني على شبه جزيرة القرم...
ارتفاع حصيلة انفجار مصنع للنيكل في إندونيسيا إلى 18 قتيلا
ارتفاع حصيلة انفجار مصنع للنيكل في إندونيسيا إلى 18 قتيلا...
زلازل وفيضانات وحرائق وضحايا ومفقودون بالآلاف.. 2023 عام الكوارث الطبيعية
زلازل وفيضانات وحرائق وضحايا ومفقودون بالآلاف.. 2023 عام ......
المزيد