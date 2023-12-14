مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن

القاهرة - بوابة الوسط

وافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على فتح تحقيق رسمي، لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية الأنشطة التجارية الخارجية المثيرة للجدل لابنه هانتر، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء الرئيس الديمقراطيون واهية، بحسب وكالة «فرانس برس».

ورأت الوكالة أن هذا الإجراء محكوم بفشل شبه مؤكد، لكنها قالت إن تلك الخطوة قد تشتّت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، المقررة في نوفمبر 2024.

- اتهام نجل بايدن بالاحتيال الضريبي

وفي الثامن شهر ديسمبر الجاري، جرى توجيه اتهام بالتهرب الضريبي إلى هانتر بايدن، وهو ثاني اتهام له على المستوى الفدرالي.

وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق إن هانتر (53 عاما) «تورط في مخطط، لتجنب دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية» المستحقة للفترة من 2016 إلى 2019.