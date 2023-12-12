الكرملين يعتبر أي مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا «إخفاقا كبيرا»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن أي مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا ستشكل «إخفاقا كبيرا»، قبل ساعات على لقاء بين الرئيسين الأوكراني والأميركي للبحث في المساعدة العسكرية التي تحتاجها كييف بشدة لكن لا تزال معلقة.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول اللقاء المرتقب بين فولوديمير زيلينسكي، وجو بايدن، إن «عشرات مليارات الدولارات التي ضخت لأوكرانيا لم تساعدها على النجاح في ميدان المعركة.. وعشرات مليارات الدولارات الإضافية التي ترغب بها أوكرانيا سيكون مصيرها الإخفاق الكبير»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ودعا بايدن نظيره الأوكراني، لزيارته في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء للتباحث في «احتياجات أوكرانيا الملحة»، بعدما عرقل الكونغرس الأميركي إقرار مساعدة عسكرية لكييف.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار في بيان إن الرئيسين «سيناقشان احتياجات أوكرانيا الملحة» في تصديها للغزو الروسي، و«الأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة».