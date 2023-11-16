قوات الاحتلال تعلن العثور على جثة رهينة إسرائيلية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات الاحتلال اليوم الخميس أنها عثرت قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة على جثة رهينة إسرائيلية، زاعمة أنها خطفت من حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت قوات الاحتلال في بيان أن الجثة تعود لامرأة مخطوفة من كيبوتس بئيري جرى إخراجها من مبنى محاذ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي هجماتها على المدنيين العزل في قطاع غزة بدعم مفتوح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في خرق واضح للقوانين والأعراف الدولية والقواعد الحاكمة للنظام الدولي.

وتسبب القصف المكثف والغارات الجوية العنيفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة غربيا في استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني وإصابة ونزوح آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير كبير في العمارات السكنية والمرافق المدنية كافة بالقطاع.