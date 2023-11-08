الصين مستعدة لتحسين العلاقات مع أميركا «على كل المستويات»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نائب الرئيس الصيني هان جينغ، اليوم الأربعاء، أن الصين تعرب عن استعدادها لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة «على كل المستويات»، وجاء ذلك قبل أيام من قمة متوقعة بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره شي جينبينغ، في سان فرنسيسكو، الأسبوع المقبل.

وقال هان جينغ، خلال «منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد» في سنغافورة، إن اللقاءات الرفيعة المستوى التي جرت، خلال الأشهر الماضية بين مسؤولين من واشنطن وبكين، بعثت إشارات إيجابية بشأن تحسُّن العلاقات، مضيفًا «نحن مستعدون لتعزيز التواصل والحوار مع الولايات المتحدة على كل المستويات، والدفع قُدمًا بالتعاون الذي يعود بالفائدة على الطرفين، وإدارة الاختلافات بطريقة جيدة، ومواجهة التحديات الدولية بشكل مشترك» حسب جريدة «الشرق الأوسط».

وتراجعت العلاقات بين القوتين العظميين إلى أدنى مستوياتها خلال الأعوام الماضية في ظل خلافات على قضايا عدة؛ منها القيود على الصادرات، وحقوق الإنسان، والأمن القومي، إلا أن الجانبين أظهرا استعدادًا خلال الأشهر الماضية، للعمل على ردم فجوة الخلافات الحادة. وزار عدد من المسؤولين الأميركيين الصين هذا العام لتعزيز التواصل.

وأكد بايدن أنه يتوقع عقد لقاء قمة وإجراء مباحثات «بنّاءة» مع شي، على هامش قمة في سان فرنسيسكو، الأسبوع المقبل.

وفي حين لم تؤكد بكين بعد هذا اللقاء، جدَّد هان تأكيد موقف شي بأن مستقبل البشرية يرتبط بالعلاقات بين بلاده والولايات المتحدة، قائلًا: «العالم كبير بما يكفي ليتمكن البلدان من التطور والازدهار معًا».