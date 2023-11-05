  • Alwasat News
Atwasat

الشرطة التركية تفرق تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين قرب قاعدة إنجرليك العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 07:51 مساء
الشرطة التركية تفرق تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين قرب قاعدة إنجرليك العسكرية
متظاهرون يحمون أنفسهم من الغاز المسيل للدموع أثناء تفريق الشرطة التركية تظاهرة قرب قاعدة إنجرليك الجوية في أضنة بجنوب تركيا. (أ ف ب)
alwasat radio

أطلقت الشرطة التركية الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين أمام قاعدة «إنجرليك» العسكرية التي تضم أسلحة وقوات أميركية قبل ساعات من وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنقرة.

والتظاهرة أمام قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب شرق تركيا نظمتها «هيئة الإغاثة الإنسانية» التركية، وهي منظمة قادت في العام 2010 «أسطول الحرية» في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة؛ لكن البحرية الإسرائيلية اعترضته في عملية قُتل خلالها عشرة مدنيين. وتدخلت الشرطة حين بدأ الحشد بالتوجه نحو القاعدة بعد تجمع سلمي في «إنجرليك»، بحسب «فرانس برس».

 مئات يحملون أعلامًا فلسطينية 
وأظهرت صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مئات يحملون أعلامًا فلسطينية ويركضون في حقل فيما تلاحقهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وبخرطوم مياه في إنجرليك. ولم تصدر تقارير فورية عن سقوط جرحى أو توقيفات. ولم يعلق المسؤولون الأميركيون على الفور.

-  تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على غزة
-  بلينكن سيزور تركيا بعد تل أبيب والأردن

وقاعدة «إنجرليك» الجوية مملوكة لتركيا ولكن تستخدمها القوات الجوية الأميركية وأحيانًا القوات الجوية الملكية البريطانية، ما يوفّر لها إمكان الوصول الاستراتيچي لأجزاء كبيرة من الشرق الأوسط.

وكان مقررًا أن تتزامن التظاهرة التي دعت إليها «هيئة الإغاثة الإنسانية» مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنقرة بعد زيارته الضفة الغربية المحتلة وقبرص. ومن المقرر أن يلتقي نظيره التركي هاكان فيدان الإثنين لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتجمع حوالي ألف شخص أيضًا الأحد أمام السفارة الأميركية في أنقرة. وكانت تركيا مسرحًا في الأسابيع الماضية لتظاهرات كبرى دعمًا للفلسطينيين.

 أنقرة «تعمل خلف الكواليس» في محاولة لوقف إراقة الدماء
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عدة مرات الولايات المتحدة بسبب دعمها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال الأحد إنه سيواصل جولته المحلية المقررة، ما يجعل من غير المرجح أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته لتركيا.

وندد إردوغان مجددًا بـ«المجزرة الدنيئة وغير الأخلاقية والمعدومة الضمير» في غزة. وأضاف أن أنقرة «تعمل خلف الكواليس» في محاولة لوقف إراقة الدماء وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتابع «كونوا على يقين أننا نفعل أكثر بكثير مما تراه العين».

اتهام الاحتلال بارتكاب «جرائم حرب»
وكان إردوغان اتهم الاحتلال الإسرائيلي في خطاب شديد اللهجة ألقاه في 28 أكتوبر في اسطنبول خلال «تجمع دعم للفلسطينيين» ضم مئات آلاف الأشخاص، بارتكاب «جرائم حرب». وتحدث فيدان عبر الهاتف الأحد مع نظيرَيه المصري والأردني، وفق مصدر دبلوماسي تركي، وبحثوا كيفية «التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار» وضمان «استمرار إيصال المساعدات الإنسانية بدون انقطاع».

استدعت تركيا السبت سفيرها في الأراضي الفلسطينية المحتلة للتشاور وقطعت الاتصالات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ردًا على العملية في غزة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين
«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها نجاحات

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها ...
«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟

«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟
عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»

عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»
«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟

«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟
كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»

إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»
التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا

التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا
وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»
«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب غزة

«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب ...
إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي
متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة

متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة
الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري الأفريقي

الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري ...
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا

حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا
كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو

كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو
84 مليار دينار إجمالي النفقات العامة لحكومة الوحدة الوطنية من يناير حتى سبتمبر

84 مليار دينار إجمالي النفقات العامة لحكومة الوحدة الوطنية من يناير حتى سبتمبر
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تظاهرات في باريس ومدن فرنسية أخرى دعما للفلسطينيين ضد «وحشية» الاحتلال (شاهد)
تظاهرات في باريس ومدن فرنسية أخرى دعما للفلسطينيين ضد «وحشية» ...
«فرانس برس»: «حماس» تعلق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة إلى مصر
«فرانس برس»: «حماس» تعلق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من...
المعارضة التركية تستبدل زعيمها بعد هزيمتها في مواجهة إردوغان
المعارضة التركية تستبدل زعيمها بعد هزيمتها في مواجهة إردوغان
إغلاق المدارس الابتدائية في نيودلهي بسبب ارتفاع مستويات التلوث
إغلاق المدارس الابتدائية في نيودلهي بسبب ارتفاع مستويات التلوث
أصداء العدوان الإسرائيلي على غزة: غضب وجدل وانقسام الداخل الأميركي
أصداء العدوان الإسرائيلي على غزة: غضب وجدل وانقسام الداخل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف ......
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في غزة
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في ......
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف ......
المزيد
الشرطة التركية تفرق تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين قرب قاعدة إنجرليك العسكرية
الشرطة التركية تفرق تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين قرب قاعدة ......
زيلينسكي: «غير مستعد» لإجراء محادثات مع روسيا
زيلينسكي: «غير مستعد» لإجراء محادثات مع روسيا...
دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك
دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في ......
أصداء العدوان الإسرائيلي على غزة: غضب وجدل وانقسام الداخل الأميركي
أصداء العدوان الإسرائيلي على غزة: غضب وجدل وانقسام الداخل ......
إغلاق المدارس الابتدائية في نيودلهي بسبب ارتفاع مستويات التلوث
إغلاق المدارس الابتدائية في نيودلهي بسبب ارتفاع مستويات ......
المزيد