الشرطة التركية تفرق تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين قرب قاعدة إنجرليك العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الشرطة التركية الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين أمام قاعدة «إنجرليك» العسكرية التي تضم أسلحة وقوات أميركية قبل ساعات من وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنقرة.

والتظاهرة أمام قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب شرق تركيا نظمتها «هيئة الإغاثة الإنسانية» التركية، وهي منظمة قادت في العام 2010 «أسطول الحرية» في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة؛ لكن البحرية الإسرائيلية اعترضته في عملية قُتل خلالها عشرة مدنيين. وتدخلت الشرطة حين بدأ الحشد بالتوجه نحو القاعدة بعد تجمع سلمي في «إنجرليك»، بحسب «فرانس برس».

مئات يحملون أعلامًا فلسطينية

وأظهرت صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مئات يحملون أعلامًا فلسطينية ويركضون في حقل فيما تلاحقهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وبخرطوم مياه في إنجرليك. ولم تصدر تقارير فورية عن سقوط جرحى أو توقيفات. ولم يعلق المسؤولون الأميركيون على الفور.

- تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على غزة

- بلينكن سيزور تركيا بعد تل أبيب والأردن

وقاعدة «إنجرليك» الجوية مملوكة لتركيا ولكن تستخدمها القوات الجوية الأميركية وأحيانًا القوات الجوية الملكية البريطانية، ما يوفّر لها إمكان الوصول الاستراتيچي لأجزاء كبيرة من الشرق الأوسط.

وكان مقررًا أن تتزامن التظاهرة التي دعت إليها «هيئة الإغاثة الإنسانية» مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنقرة بعد زيارته الضفة الغربية المحتلة وقبرص. ومن المقرر أن يلتقي نظيره التركي هاكان فيدان الإثنين لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتجمع حوالي ألف شخص أيضًا الأحد أمام السفارة الأميركية في أنقرة. وكانت تركيا مسرحًا في الأسابيع الماضية لتظاهرات كبرى دعمًا للفلسطينيين.

أنقرة «تعمل خلف الكواليس» في محاولة لوقف إراقة الدماء

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عدة مرات الولايات المتحدة بسبب دعمها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال الأحد إنه سيواصل جولته المحلية المقررة، ما يجعل من غير المرجح أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته لتركيا.

وندد إردوغان مجددًا بـ«المجزرة الدنيئة وغير الأخلاقية والمعدومة الضمير» في غزة. وأضاف أن أنقرة «تعمل خلف الكواليس» في محاولة لوقف إراقة الدماء وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتابع «كونوا على يقين أننا نفعل أكثر بكثير مما تراه العين».

اتهام الاحتلال بارتكاب «جرائم حرب»

وكان إردوغان اتهم الاحتلال الإسرائيلي في خطاب شديد اللهجة ألقاه في 28 أكتوبر في اسطنبول خلال «تجمع دعم للفلسطينيين» ضم مئات آلاف الأشخاص، بارتكاب «جرائم حرب». وتحدث فيدان عبر الهاتف الأحد مع نظيرَيه المصري والأردني، وفق مصدر دبلوماسي تركي، وبحثوا كيفية «التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار» وضمان «استمرار إيصال المساعدات الإنسانية بدون انقطاع».

استدعت تركيا السبت سفيرها في الأراضي الفلسطينية المحتلة للتشاور وقطعت الاتصالات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ردًا على العملية في غزة.