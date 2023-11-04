بلينكن سيزور تركيا بعد تل أبيب والأردن

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان اليوم السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور تركيا يومي الأحد والإثنين، في إطار جولة في الشرق الأوسط وسط استمرار العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويزور بلينكن الأردن اليوم السبت، لإجراء محادثات مع عدد من وزراء الخارجية العرب، بعد زيارته لتل أبيب الجمعة.

«موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة»

وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن وزراء خارجية مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وفلسطين، سيجتمعون مع وزير الخارجية الأميركي في العاصمة الأردنية عمان اليوم، وسيقدمون له «موقفا عربيا موحدا لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة»، فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر.

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وشدد أبو زيد، خلال تغريدة على حسابه بموقع «x»، اليوم، أن الموقف سيتمثل «ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، لا للتهجير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل».