تعليق أميركي على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، قرار روسيا الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، داعيًا إياها إلى الالتزام بعدم إجراء التجارب.

وقال بلينكن في بيان «للأسف، يمثل هذا خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ ويبعدنا عن دخول المعاهدة حيز التنفيذ، بدلًا من أن يقربنا منه»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يلغي مصادقة روسيا على المعاهدة، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبق نظرًا لعدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.