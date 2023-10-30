بوتين: أميركا تقف وراء «الفوضى القاتلة».. وحل المشكلة في إنشاء دولة فلسطينية كاملة العضوية وذات سيادة

القاهرة - بوابة الوسط

اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما أسماها «فوضى قاتلة» تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في تصريح متلفز للرئيس الروسي «من ينظّم الفوضى القاتلة ومن يستفيد منها اليوم، برأيي، لقد أصبح الأمر جليا... إن النخب التي تحكم حاليا الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها هي المستفيد الرئيسي من انعدام الاستقرار في العالم»، بحسب «فرانس برس».

وشدد بوتين على أن مشاهد الأطفال القتلى والدماء ومعاناة المسنين وقتل الأطباء في الشرق الأوسط يؤجج حزننا لكن التعاطف فقط غير مقبول. وقال: «عندما تنظر إلى الأطفال الملطخين بالدماء، والأطفال القتلى، وكيف تعاني النساء والمسنون، وكيف يموت الأطباء، بالطبع، هذا يؤجج حزننا ويبكي مدامعنا. لا يمكنك قول ذلك بأي طريقة أخرى. لكن لا ينبغي لنا أن نكتفي بالتعاطف فقط».

إنشاء دولة فلسطينية كاملة العضوية

وأشار الرئيس إلى أنه من الضروري «أن نفهم بوضوح من يقف حقا وراء مأساة شعوب الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، ومن ينظم الفوضى القاتلة، ومن يستفيد منها»، بحسب «روسيا اليوم».

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وشدد بوتين على أن موقف روسيا بشأن الشرق الأوسط لم يكن أبدا قائما على المصلحة الذاتية أو القاع المزدوج، مؤكدا أن مفتاح حل المشكلة هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة العضوية وذات سيادة. وقال: «في تعاملنا مع الوضع في الشرق الأوسط، على عكس الغرب، لم تكن هناك قط مصلحة ذاتية أو مؤامرات أو قاع مزدوج. لقد أعلنا ونعلن موقفنا علنا، وهو لا يتغير من سنة إلى أخرى: إن مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، دولة فلسطينية كاملة».

عالم جديد أكثر عدالة ومتعدد الأقطاب

وقال بوتين: «اليوم، لا تشارك روسيا بنشاط في تشكيل عالم جديد أكثر عدالة ومتعدد الأقطاب يتمتع بحقوق وفرص متساوية لجميع البلدان والحضارات فحسب، بل إننا لسنا فقط أحد قادة هذه العملية التاريخية الموضوعية، وسأخبركم أكثر، وهذا معروف للجميع، فمن أجل مستقبلنا، روسيا تقاتل في ساحة المعركة من أجل مبادئ النظام العالمي العادل، من أجل حرية البلدان والشعوب».

وشدد الرئيس الروسي على أن العالم الأميركي ذا الهيمنة الأحادية ينهار ويصبح تدريجيا شيئا من الماضي لكن الولايات المتحدة لا تريد الاعتراف بذلك.