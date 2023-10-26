27 قتيلًا في المكسيك جراء إعصار «أوتيس»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكسيكية، الخميس، أن 27 شخصًا على الأقل قتلوا وأربعة في عداد المفقودين بعد مرور إعصار أوتيس في أكابولكو ومنطقتها جنوب غرب البلاد.

وقالت وزيرة الأمن روزا آيسيلا رودريغيز خلال مؤتمر صحفي، إنه للأسف تلقينا تقريرًا من حكومة الولاية والبلدية يفيد بمقتل 27 شخصًا وفقدان أربعة اشخاص.

وحذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من «أوتيس» قبيل وصوله مدينة أكابولكو السياحية الواقعة على الساحل الغربي للمكسيك، لأن قوته ازدادت إلى الدرجة القصوى وقد يخلف «دمارًا كارثيًا».

وقال المركز إن «أوتيس» الذي كان مصنفًا إعصارًا من الفئة الرابعة ازدادت قوته بحيث أصبح إعصارًا من الفئة الخامسة، الدرجة القصوى على سلم سافير-سيمبسون، مشيرًا إلى أنه من المرجح حدوث أضرار كارثية في الموقع الذي ستجتاحه عين الإعصار عند بلوغه اليابسة.