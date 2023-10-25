بوتين يشرف على مناورات «صاروخية» بالتزامن مع الانسحاب من معاهدة حظر التجارب النووية

القاهرة - بوابة الوسط

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء على مناورات تخللها إطلاق صواريخ بالستية، بالتزامن مع موافقة النواب في مجلس الاتحاد على انسحاب موسكو من معاهدة حظر التجارب النووية.

وأوضح الكرملين أنه «تحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، تمّ إجراء مناورات تدريب»، مشيرًا إلى أنه «تخللتها إطلاقات تجريبية لصواريخ بالستية وصواريخ كروز»، وفق «فرانس برس».

ووافق مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي اليوم الأربعاء، على إلغاء المصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية، على خلفية الصراع في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.

«استعادة التكافؤ في مجال مراقبة الأسلحة النووية»

وقد وافق أعضاء المجلس على القانون بالإجماع بـ156 صوتًا مما يمهد الطريق لتوقيعه من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، وهو أمر لا شك فيه لأنه هو الذي يقف وراء هذه الخطوة. وأكد بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد قبيل التصويت أن هذا القانون «يهدف إلى استعادة التكافؤ في مجال مراقبة الأسلحة النووية».

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وكان مجلس النواب الروسي (الدوما) تبنى القانون الأسبوع الماضي. ودعا رئيسه فياتشيسلاف فولودين إلى «الرد على الموقف البغيض للولايات المتحدة تجاه التزاماتها بشأن الحفاظ على الأمن العالمي».

وأعلن بوتين في بداية أكتوبر أن بلاده قد تلغي مصادقته على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية رداً على الولايات المتحدة التي لم تبرم النص إطلاقًا. وأضاف: «لست مستعدًا للقول ما إذا كان ينبغي علينا استئناف التجارب أم لا»، مشيدًا بتطوير صواريخ جديدة عالية القوة يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.

منذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022، تبنى الرئيس الروسي عددًا من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس أقرب حليف له، صيف 2023.

روسيا تعلق معاهدة ستارت الجديدة

وعلقت روسيا في فبراير مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاقية ثنائية تربط بين موسكو وواشنطن.

وفُتح التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 1996 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ قط لأنه لم يتم التصديق عليها - وهي خطوة ضرورية لدخولها حيز التنفيذ - من قبل عدد كاف من الدول، من أصل 44 بلدًا يمتلك منشآت نووية عند وضعها.

وصادقت على المعاهدة روسيا وفرنسا وبريطانيا، لكن خمس دول موقعة على الاتفاقية لم تبرمها، هي الولايات المتحدة والصين وإيران ومصر وإسرائيل.