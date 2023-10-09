  • Alwasat News
Atwasat

«الطاقة الذرية» تتوقع ارتفاعًا كبيرًا في القدرات النووية بحلول 2050

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 08:23 مساء
«الطاقة الذرية» تتوقع ارتفاعًا كبيرًا في القدرات النووية بحلول 2050
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طوكيو. (أ ف ب)
alwasat radio

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ارتفاعًا كبيرًا في القدرات النووية خلال العقود الثلاثة المقبلة في ظل التغير المناخي، وفق ما جاء في بيان صدر الإثنين.

وأعلن المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافايل غروسي في البيان أن «التغير المناخي يلعب دورًا أساسيًا، وكذلك أمن إمدادات الطاقة»، بحسب «فرانس برس».

وتابع البيان أنه إزاء «الوضع الجيوسياسي والنزاعات العسكرية ... يرى عدد متزايد من الدول في الطاقة النووية مصدر طاقة موثوقًا وقابلًا للاستمرار».

مصدر قليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون
وتوقعت الوكالة بحسب السيناريو الأكثر تأييدًا للطاقة النووية، أن تزداد القدرات النووية بمعدل الضعف على الأقل وصولًا إلى 890 غيغاوات عام 2050 مقابل 369 غيغاوات حاليًا. وكانت توقعاتها السابقة تقدر ارتفاع القدرات النووية إلى 873 غيغاوات.

-  كوريا الشمالية تندد بـ«ضغوط» الوكالة الذرية للحد من برامجها النووية
-  بنغلاديش تتسلم أول شحنة من اليورانيوم الروسي لمحطتها النووية

ويعتبر أنصار الطاقة النووية أنها مصدر قليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون ويمكن تعبئته بحسب الحاجات، على خلاف الرياح والطاقة الشمسية. غير أن بعض الدول تعارض بحزم هذا المصدر للطاقة بسبب كلفته ومخاطره. وصدرت هذه التوقعات الجديدة مع افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول دور النووي في مكافحة التغير المناخي المنعقد في فيينا.

وتوفر هذه الطاقة نحو 9% من الكهرباء في العالم في 31 دولة، فيما يبقى الفحم مهيمنًا على مصادر توليد الكهرباء، بحسب وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ مقرًا في باريس.

 تمويل تطوير النووي
وذكر مدير وكالة الطاقة الدولية فتحي بيرول، الإثنين، في العاصمة النمساوية بأن «هذه الحصة كانت 18% قبل عشرين عامًا»، مبديًا أسفه لـ«الخطأ الإستراتيجي الذي ارتكبته العديد من الحكومات الأوروبية إذ قررت الابتعاد عن الذرة»، في حين أن هذا المصدر للطاقة «قد يكون حلًا إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح». وحض الخبير الاقتصادي التركي الحكومات وكذلك «المؤسسات الدولية» على تمويل تطوير النووي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفعت في 2021 توقعاتها للمرة الأولى منذ كارثة محطة فوكوشيما في 2011  إثر زلزال قوي تلاه تسونامي في شمال شرق اليابان. وسدد ذلك الحادث ضربة قوية لهذا القطاع وحمل ألمانيا وسويسرا على التخلي عن الطاقة النووية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة
الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الطفل

الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق ...
الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة الفلسطينية و«إسرائيل»

الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة ...
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين

شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع ...
«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة

«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على ...
المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»

المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»
شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية

شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية

روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟
كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ...
اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
نتانياهو: ردنا على حماس «سيغير الشرق الأوسط»
نتانياهو: ردنا على حماس «سيغير الشرق الأوسط»
الاتحاد الأوروبي يعلق مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين بقيمة 700 مليون دولار
الاتحاد الأوروبي يعلق مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين بقيمة ...
واشنطن ترفع القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية للصين
واشنطن ترفع القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية للصين
«أكسيوس»: نتنياهو أبلغ بايدن بعملية برّية في غزة والاستعداد لحرب طويلة
«أكسيوس»: نتنياهو أبلغ بايدن بعملية برّية في غزة والاستعداد لحرب ...
إردوغان يحذر الاحتلال الإسرائيلي من شن هجوم «عشوائي» على قطاع غزة
إردوغان يحذر الاحتلال الإسرائيلي من شن هجوم «عشوائي» على قطاع غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن طهران
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن......
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك ......
«بنتاغون» يحرك حاملة طائرات وسفنًا حربية إلى «شرق المتوسط» ويرسل معدات عسكرية لإسرائيل
«بنتاغون» يحرك حاملة طائرات وسفنًا حربية إلى «شرق المتوسط» ......
المزيد
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
تعهد ألماني - فرنسي بدعم «إسرائيل»
تعهد ألماني - فرنسي بدعم «إسرائيل»...
«الطاقة الذرية» تتوقع ارتفاعًا كبيرًا في القدرات النووية بحلول 2050
«الطاقة الذرية» تتوقع ارتفاعًا كبيرًا في القدرات النووية ......
إردوغان يحذر الاحتلال الإسرائيلي من شن هجوم «عشوائي» على قطاع غزة
إردوغان يحذر الاحتلال الإسرائيلي من شن هجوم «عشوائي» على ......
«أكسيوس»: نتنياهو أبلغ بايدن بعملية برّية في غزة والاستعداد لحرب طويلة
«أكسيوس»: نتنياهو أبلغ بايدن بعملية برّية في غزة والاستعداد ......
المزيد