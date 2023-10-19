غوتيريس يدعو من القاهرة إلى وصول مساعدات «سريعة وبلا عوائق» إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، إلى وصول مساعدات إنسانية «سريعة وبلا عوائق» إلى غزة، و«وقف إطلاق نار إنساني فوري»، في اليوم الثالث عشر للحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال غوتيريس، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: «إننا بحاجة إلى غذاء ومياه ووقود وأدوية على الفور، نحن بحاجة إلى الكثير منها وبشكل مستدام»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وشدد على أن «المطلوب ليس عملية صغيرة وإنما جهد مستدام (...) ينبغي أن يتمكن المسؤولون عن الإغاثة الإنسانية من إدخال المساعدة وتوزيعها بأمان كامل».