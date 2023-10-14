  • Alwasat News
Atwasat

«المرصد الأورومتوسطي»: إسرائيل قصفت غزة بما يوازي ربع قنبلة نووية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 06:46 مساء
«المرصد الأورومتوسطي»: إسرائيل قصفت غزة بما يوازي ربع قنبلة نووية
أثار الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)
alwasat radio

قال «المرصد الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان، إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي الجوية والمدفعية الدموية على قطاع غزة حولته إلى حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد ومن دون أي خدمات أساسية للحياة.

ووثق «المرصد الأورومتوسطي» مقتل 14 فلسطينيًا على الأقل بمعدل كل ساعة في اليوم الثامن من العدوان الإسرائيلي والذي تضمن حتى الآن إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على القطاع المكتظ بأكثر من مليوني نسمة، بما يوازي ربع قنبلة نووية.

الاحتلال يضرب 6000 قنبلة على قطاع غزة 
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي أنه قصف قطاع غزة بأربعة آلاف طن من المتفجرات منذ السبت. وقال الجيش في بيان «تم ضرب 6000 قنبلة على قطاع غزة وزنها الإجمالي 4000 طن» منذ السبت

وكانت أميركا أول من استخدم القنبلة النووية في الحروب، وضربت طائرة أميركية قنبلة نووية زنتها 13 كيلو طنا مدينة هيروشيما اليابانية في 6 أغسطس عام 1945، ما أودى بحياة 140 ألف شخص.

-  خبير دولي: قنابل إسرائيل على غزة في 6 أيام تعادل ما ألقته الولايات المتحدة على أفغانستان خلال عام
-  جيش الاحتلال يحث سكان غزة على «عدم الإبطاء» في عمليات الإخلاء
-  المزيد من طائرات المساعدات تصل سيناء في مصر وتنتظر العبور إلى غزة

وقال «المرصد الأورومتوسطي» في بيان صحفي اليوم السبت إن المدنيين في غزة من دون أي ملجأ وينزحون من الموت إلى الموت في واقع غير إنساني في وقت تنعدم خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت وانعدام غير مسبوق وبالغ الخطورة للأمن الغذائي.

استشهاد 2370 فلسطينيًا بينهم 721 طفلًا و390 امرأة
وبحسب توثيق المرصد الأورومتوسطي قتل ما لا يقل عن 2370 فلسطينيًا من بينهم 721 طفلًا و390 امرأة، بينما أصيب 9250 آخرون بجروح مختلفة، أكثر من نصفهم من الأطفال والسيدات.

وأبرز المرصد استمرار الاحتلال في تكثيف هجماته الجوية والمدفعية على أنحاء قطاع غزة كافة شملت تدمير أحياء سكنية بكاملها، وتسببت بإبادة ما لا يقل عن 82 عائلة قضى 5 أشخاص على الأقل من أفرادها في عمليات قتل جماعي مروعة.

ووثق المرصد الحقوقي الدولي تدمير هجمات الاحتلال الإسرائيلي ٢٦٥٠ مبنى سكنيًا وتضرر نحو 70 ألف وحدة سكنية بشكل بالغ وجزئي، بينما تم تدمير 65 مقرًا حكوميًا. كما ألحقت هجمات الاحتلال دمارًا بما لا يقل عن 71 مدرسة، وتدمير ١٤٥ منشأة صناعية، و61 مقرًا إعلاميًا، فضلًا عن هدم 18 مسجدًا، وإلحاق دمار بعشرات المساجد وكنائس أثرية قديمة.

 غزة تشهد حركة نزوح واسعة 
ويشهد قطاع غزة في الأصل حركة نزوح واسعة على مدار أيام هجمات الاحتلال. ووثق الأورومتوسطي نزوح أكثر من ٨٢٠ ألف شخص إلى مدارس ومرافق إيواء تابعة للأمم المتحدة ومدارس حكومية وأقارب وجيران لهم، علمًا بأن أكثر من 450 ألف شخص نزحوا بعد تدمير أو تضرر منازلهم في الغارات الإسرائيلية.

وفي غياب أي ملجأ آمن، نزح عشرات آلاف المدنيين إلى مقرات المستشفيات للاحتماء من هجمات الاحتلال، منهم أكثر من 35 ألف شخص إلى مجمع الشفاء الطبي وحده. يضاف إلى ذلك ما مارسه جيش الاحتلال من ترهيب بحق سكان محافظتي غزة وشمال القطاع عبر إنذارهم بإخلاء جماعي لمناطق سكنهم والتوجه إلى وسط وجنوب القطاع.

وأبرز الأورومتوسطي أن إنذارات الإخلاء للمدنيين في غزة تمت حتى من دون إعلان وقف الغارات والهجمات الجوية وفي غياب أي ضمانات للسلامة أو العودة، بما يرقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في الترحيل القسري.

وفي ترجمة حرفية لذلك، قال المرصد إن 73 فلسطينيًا قتلوا وأصيب أكثر من 130 آخرين عصر الجمعة، جراء الاستهداف الإسرائيلي لشاحنات وسيارات كانت تقل نازحين على شارعي صلاح الدين والرشيد ممن حاولوا الوصول لما بعد منطقة جنوب وادي غزة بحسب طلب الجيش الإسرائيلي.

 انتهاك صارخ للمادة 49 من اتفاقية جنيف 
وأعرب «الأورومتوسطي» عن بالغ استنكاره للاستهداف المتعمد لمدنيين نزحوا من منازلهم بشكل قسري بعد ترهيبهم وإنذارهم من الجيش الإسرائيلي بما يشكل ممارسة علنية لعمليات نقل قسري (ترانسفير) خارج القانون الدولي.

وشدد على أن مثل هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري (ترانسفير) للسكان، أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بتحرك دولي فوري يضمن إمدادات الكهرباء والمياه والاحتياجات الأساسية في غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على القطاع منذ عام 2006 والذي يعد سببًا رئيسيًا في الصراع الحاصل الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة

تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة
«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة الاحتلال»

«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة ...
الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله

مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله
مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل

رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك

علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك
لمن ستغرد العصافير في درنة

لمن ستغرد العصافير في درنة
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً

وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً
الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»
المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026
«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس

«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد ...
إسماعيل هنية: عدوان الاحتلال الإسرائيلي همجي ويرقى إلى «جرائم حرب»
إسماعيل هنية: عدوان الاحتلال الإسرائيلي همجي ويرقى إلى «جرائم ...
بلينكن يطالب الصين باستخدام نفوذها لاستعادة الهدوء في الشرق الأوسط
بلينكن يطالب الصين باستخدام نفوذها لاستعادة الهدوء في الشرق ...
شاهد: الآلاف يتظاهرون في لندن تضامنًا مع الفلسطينيين واحتجاجًا على مجازر الاحتلال في غزة
شاهد: الآلاف يتظاهرون في لندن تضامنًا مع الفلسطينيين واحتجاجًا ...
ألمانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى مراعاة المحنة الإنسانية في غزة
ألمانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى مراعاة المحنة الإنسانية في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
المزيد
فرنسا تطالب إيران بالكف عن دعم «حماس» وتطالب لبنان وحزب الله بتجنب فتح جبهة ثانية
فرنسا تطالب إيران بالكف عن دعم «حماس» وتطالب لبنان وحزب الله......
حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على لبنان
حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على لبنان...
«المرصد الأورومتوسطي»: إسرائيل قصفت غزة بما يوازي ربع قنبلة نووية
«المرصد الأورومتوسطي»: إسرائيل قصفت غزة بما يوازي ربع قنبلة ......
ألمانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى مراعاة المحنة الإنسانية في غزة
ألمانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى مراعاة المحنة الإنسانية......
شاهد: الآلاف يتظاهرون في لندن تضامنًا مع الفلسطينيين واحتجاجًا على مجازر الاحتلال في غزة
شاهد: الآلاف يتظاهرون في لندن تضامنًا مع الفلسطينيين ......
المزيد