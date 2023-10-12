بريطانيا تعلن نشر تجهيزات عسكرية في المتوسط لدعم «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، نشر تجهيزات عسكرية للمراقبة البحرية والجوية في شرق البحر الأبيض المتوسط «لدعم إسرائيل وتعزيز الأمن الإقليمي ومنع أي تصعيد» في ظل الحرب بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وقالت الحكومة في بيان: «ستبدأ الدوريات البحرية وطائرات المراقبة العمل في المنطقة اعتبارًا من الجمعة لرصد التهديدات للاستقرار الإقليمي، مثل نقل الأسلحة إلى جماعات إرهابية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- «التايمز»: بريطانيا سترسل سفينتين وطائرات تجسس لدعم «إسرائيل»

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات مكثفة على قطاع غزة منذ السبت الماضي، أسفرت عن قرابة 1417 شهيدًا وأكثر من 6000 جريح وأجبر أكثر من 338 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

في الأثناء، لا تتوانى دول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية في تقديم الدعم العسكري والاستراتيجي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، دون الإشارة إلى المجازر اليومية في قطاع غزة.