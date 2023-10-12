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بوتين يصل قرغيزستان في أول زيارة رسمية له منذ صدور مذكرة دولية بتوقيفه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 09:58 صباحا
بوتين يصل قرغيزستان في أول زيارة رسمية له منذ صدور مذكرة دولية بتوقيفه
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مترئسا اجتماعا لأعضاء الحكومة في موسكو في 27 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الخميس إلى قرغيزستان في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، بحسب ما أفاد الإعلام الروسي والقرغيزي.

ومن المقرر أن يجتمع بوتين الخميس مع نظيره القرغيزي صدر جباروف قبل أن يشارك الجمعة في قمة رابطة الدول المستقلة التي تضم عددا من الجمهوريات السوفياتية السابقة، حسب وكالة «فرانس برس».

وهذه أول رحلة خارجية للرئيس الروسي منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في مارس بتهمة «الضلوع في ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني».

قرغيزستان لم تصادق على نظام روما
وبوتين الذي تخلى عن حضور عديد القمم الدولية بسبب مذكرة التوقيف هذه، ليس معرضا لخطر التوقيف خلال هذه الرحلة إذ إن قرغيزستان، الواقعة في آسيا الوسطى والقريبة سياسيا من موسكو، لم تصادق على نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وسيجري الرئيس الروسي في قرغيزستان الخميس محادثات ثنائية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في أول لقاء بين الرجلين منذ استعادت باكو السيطرة على قره باغ للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود بعد هجوم استمر يوما واحدا وأدى لنزوح جماعي لغالبية سكان الجيب الأرمن، وسيغيب عن القمة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بحسب الرئاسة القرغيزية.

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وتعقد قمة رابطة الدول المستقلة الجمعة ويشارك فيها بالإضافة إلى بوتين حليفه الرئيسي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقادة دول أقل تأييدا للغزو الروسي لأوكرانيا مثل رئيس كازاخستان قاسم-جومارت توكاييف وأوزبكستان شوكت ميرزيوييف.

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