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بايدن يحذر إيران من مغبة التدخل في أحداث فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 11:39 مساء
بايدن يحذر إيران من مغبة التدخل في أحداث فلسطين
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت)
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حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إيران من مغبة التدخل في النزاع الراهن بين الاحتلال الإسرائيلي وحركات المقاومة الفلسطينية.

وقال بايدن، خلال اجتماع مع ممثلي الأميركيين اليهود في الولايات المتحدة: «لقد قلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتانياهو) أمرا واحدا، وهو أنه من المهم فعلاً أن تتصرّف إسرائيل، على الرغم من كل الغضب والاستياء اللذين يعتريانها وفقاً لقوانين الحرب»، مضيفا: «لقد أرسلت رسالة واضحة للإيرانيين مفادها: احذروا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابع: «سنواصل العمل مع شركائنا في إسرائيل، وفي جميع أنحاء العالم، لضمان أن لدى إسرائيل ما يلزم للدفاع عن مواطنيها ومدنها، والرد على هذه الهجمات».

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