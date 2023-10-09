حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية مساء الإثنين أن أكثر من 800 إسرائيلي قتلوا منذ بدء حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» عمليتها «طوفان الأقصى» السبت انطلاقًا من قطاع غزة.

وقال المكتب على صفحته على موقع فيسبوك إن «نحو 150 شخصًا آخرين وقعوا في الأسر بقبضة حركة حماس وأن أكثر من 2600 شخص أصيبوا بجروح»، بحسب «فرانس برس».

الاحتلال الإسرائيلي يستعد لحرب طويلة

وكشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، أن قواته مضطرة إلى اقتحام قطاع غزة، بعد العملية العسكرية الكبيرة والمباغتة التي أطلقتها حركة «حماس» ضد أراضي الاحتلال وتسببت في تكبد الاحتلال خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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وأكد نتنياهو خلال الاتصال، بحسب 3 مصادر أميركية مطلعة على محتوى المكالمة، أنه لا يمتلك خيارات سوى الرد بقوة، كما شدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يستعد لحرب طويلة وغير مسبوقة، فيما كشف أنه لا ينوي التفاوض مع حركة حماس بشأن الرهائن، وفق ما نقله الموقع. وبحسب مصدر أميركي، من المتوقع أن يتعامل بايدن مع حرب غزة الحالية بطريقة مماثلة لكيفية تعامله مع حرب غزة عام 2021.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أنه حشد 300 ألف جندي احتياطي، وهو أكبر عدد من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للخدمة منذ عقود، كجزء من الاستعدادات لهجوم بري محتمل في غزة، بحسب موقع «أكسيوس».

مجزرتان في مخيمي جباليا والشاطئ

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، الإثنين، سلسلة غارات عنيفة بما يشبه سياسة الأرض المحروقة ضد قطاع غزة؛ حيث ألقت الطائرات عشرات الأطنان من المتفجرات في المناطق الحدودية شمال القطاع وشرقه.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى وقوع مجزرتين في مخيمي جباليا والشاطئ، وأودى بحياة العشرات من الشهداء والجرحى من المدنيين والأطفال الفلسطينيين، وألحق دمارًا في ممتلكاتهم، وتكونت سحابة من الدخان الأسود العميق في أجواء القطاع، حسب تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشارت «وفا» إلى أنه منذ بدأ العدوان، دمرت طائرات الاحتلال 4 مساجد في مدينة غزة، ومسجدًا في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا، وثلاثة مصارف في قطاع غزة، كما قصفت بشكل جزئي أربع مدارس تابعة لوكالة «الأونروا» لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت، إلى 560، وإصابة 2900. وأكدت وزارة الصحة في بيان اليوم «استشهاد 560 مواطنًا وإصابة 2900 مواطن آخر بجروح مختلفة».

الاحتلال يحاصر غزة

وقرر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، فرض حصار كامل على قطاع غزة، بما يشمل منع الغذاء وقطع الكــهرباء والوقود عن القطاع في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني.

وأمر وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، شركة المياه الوطنية «ميكوروت» بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة «فورًا»، وفق بيان لمكتب الوزير، وقال الوزير «الأمور لن تكون كما السابق».

وتستمر الاشتباكات في قطاع غزة؛ حيث حشد الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات في اليوم الثالث للعملية العسكرية المباغتة التي شنتها حماس.

وفجر يوم السبت الماضي، أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية «طوفان الأقصى» مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية؛ حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، وقتلوا وجرحوا عددًا منهم، وسيطروا على آليات إسرائيلية.