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نتانياهو: ردنا على حماس «سيغير الشرق الأوسط»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 04:43 مساء
نتانياهو: ردنا على حماس «سيغير الشرق الأوسط»
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. (الإنترنت)
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن رد الاحتلال على عملية «طوفان الأقصى» المباغتة التى نفذتها حركة حماس، السبت الماضي، ضد الدولة العبرية «ستغير الشرق الأوسط». 

وقال نتانياهو لمسؤولين محليين بارزين في جنوب إسرائيل «ما ستواجهه حماس سيكون صعبًا ورهيبًا، سنغير الشرق الأوسط»، بحسب «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن تصريحات نتانياهو جاءت خلال حديثه إلى رؤساء بلديات البلدات الحدودية الجنوبية التي تعرضت للعملية العسكرية المباغتة التى أطلقتها المقاومة الفلسطينية، ولم يوضح البيان ماذا يقصد «بالتحديد» نتنياهو. 

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيان: «ما ستمر به حماس سيكون صعبًا وفظيعًا. لقد بدأنا للتو حملة الرد». وأشار إلى أن الأمر سيستغرق وقتًا «وهناك حاجة إلى موقف قوي في الأيام الصعبة القادمة». وخاطب نتنياهو الإسرائيليين: «أطلب منكم الوقوف بحزم لأننا سنغير الشرق الأوسط، أنا أعانقكم وأعانق السكان، نحن جميعا معكم وسنهزمهم بقوة، الكثير من القوة».

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وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، الإثنين، سلسلة غارات عنيفة بما يشبه سياسة الأرض المحروقة ضد قطاع غزة؛ حيث ألقت الطائرات عشرات الأطنان من المتفجرات في المناطق الحدودية شمال القطاع وشرقه.

مجزرتان في مخيمي جباليا والشاطئ
وأدى القصف الإسرائيلي إلى وقوع مجزرتين في مخيمي جباليا والشاطئ، وأودى بحياة العشرات من الشهداء والجرحى من المدنيين والأطفال الفلسطينيين، وألحق دماراً في ممتلكاتهم، وتكونت سحابة من الدخان الأسود العميق في أجواء القطاع، حسب تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»

وأشارت «وفا» إلى أنه منذ بدأ العدوان، دمرت طائرات الاحتلال 4 مساجد في مدينة غزة، ومسجدًا في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا، وثلاثة مصارف في قطاع غزة، كما قصفت بشكل جزئي أربع مدارس تابعة لوكالة «الأونروا» لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين.

فرض حصار كامل على قطاع غزة
وقرر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، فرض حصار كامل على قطاع غزة، بما يشـــــمل منع الغذاء وقطع الكــهرباء والوقود عن القطاع في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطنية، صباح اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 508 شهداء و2800 جريح. وأوضحت الصحة، أن من بين الشهداء 493 شهيدًا، و2751 جريحًا في المحافظات الجنوبية حتى الآن، بينهم 91 طفلًا و61 سيدة، فيما بلغت الحصيلة في المحافظات الشمالية 15 شهيدًا بينهم طفلان، ونحو 80 جريحًا.

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