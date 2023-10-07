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زلزال بقوة 6.3 درجة يوقع قتيلا وعشرات الجرحى غرب أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 12:39 مساء
زلزال بقوة 6.3 درجة يوقع قتيلا وعشرات الجرحى غرب أفغانستان
قراءة لزلزال (أ ف ب)
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أوقع زلزال بقوة 6.3 درجة غرب أفغانستان، صباح السبت، قتيلا وعشرات الجرحى، وفق مسؤولين عبروا عن خشيتهم ارتفاع عدد الضحايا، مع ورود تقارير عن حدوث انزلاقات أرضية وانهيار مبان.

وأعقبت الزلزال أربع هزات ارتدادية كبيرة، مركزها قريب من أكبر مدينة في المنطقة، حسبما أعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الهيئة الأميركية إن مركز الزلزال كان على بُعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزّات ارتدادية بقوة 4.7 و5.5 و6.2 درجة على مقياس ريختر.

بينما أفاد ناطق باسم حكومة «طالبان» بأن السكان وأصحاب المتاجر فرّوا من المباني عندما وقع الزلزال الأول عند نحو الـ11.00 صباحاً (6.30 بتوقيت غرينتش). لكن لم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا.

وقال بشير أحمد (45 عاماً) لـ«فرانس برس»: «كنا في مكاتبنا وفجأة بدأ المبنى يهتز، وحدثت تشققات في الجدران، وانهار بعضها وأجزاء من المبنى»، مضيفا: «لا أستطيع الاتصال بعائلتي. الاتصالات بالشبكة مقطوعة. أنا قلق وخائف جدا. كان الأمر مرعباً».

وأوضح الناطق باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، الملا جان سايق، لـ«فرانس برس»: «الحصيلة ما زالت أولية»، معبرا عن خشيته ارتفاعها، نظرا لـ«وقوع انهيارات أرضية في المناطق الريفية والجبلية أيضا»، ومضيفا: «في الوقت الحالي، ليست لدينا معلومات وافية».

وقوع خسائر بشرية كبيرة
في تلك الأثناء، وقفت حشود من النساء والأطفال في شوارع هرات الواسعة، بعيداً عن المباني الشاهقة، في اللحظات التي أعقبت الزلزال الأول والهزّات الارتدادية التي تلاحقت خلال أكثر من ساعة، بينما يُخشى وقوع مئات القتلى، وفقاً لتقرير أولي صادر عن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وأشار التقرير إلى أنه «من المرجح وقوع خسائر بشرية كبيرة، ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق». وأضاف: «الأحداث الماضية بهذا المستوى تطلبت استجابة على المستوى المحلي أو الوطني».

كما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي بأن عمق الهزة يبلغ فقط 14 كيلومتراً.

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وتعد مدينة هرات، الواقعة على بُعد 120 كيلومتراً شرق الحدود مع إيران، العاصمة الثقافية لأفغانستان، وهي عاصمة مقاطعة هرات التي يقطنها نحو 1.9 مليون نسمة، وفقاً لبيانات البنك الدولي للعام 2019.

وفي يونيو من العام الماضي، قُتل أكثر من ألف شخص، وشرّد عشرات الآلاف بعدما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة إقليم باكتيكا الفقير، ليتسبب ذلك الزلزال في أكبر حصيلة للقتلى بأفغانستان منذ ما يقرب من ربع قرن.

وفي مارس من هذا العام، قُتل 13 شخصاً في أفغانستان وباكستان بسبب زلزال بقوة 6.5 درجة، وقع بالقرب من جورم في شمال شرق أفغانستان.

وتتعرض البلاد بشكل متكرر للزلازل، خصوصاً في سلسلة جبال هندو كوش، التي تقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

بينما تعاني أفغانستان أزمة إنسانية طاحنة إثر وقف المساعدات الأجنبية منذ عودة «طالبان» إلى السلطة في العام 2021.

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