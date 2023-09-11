زلزال المغرب: فرنسا تعلن مساعدات بـ5 ملايين يورو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الإثنين، تقديم مساعدة بخمسة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية المشاركة حاليا في عمليات الإغاثة في المغرب بعد الزلزال، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت كولونا لشبكة «بي إف إم تي في» التليفزيونية: «المغرب بلد ذو سيادة، ويعود له أن ينظم عمليات الإغاثة»، مشيرة إلى أن الرباط لم «ترفض أي مساعدة»، ولا سيما من جهة باريس.

عروض خارجية لمساعدة المغرب

أعلن المغرب، مساء أمس الأحد، أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة، قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال. وذكرت وزارة الداخلية في بيان: «السلطات المغربية استجابت في هذه المرحلة بالذات لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة، إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، التي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ». وأكدت أن هذه الفرق بدأت التواصل مع نظيراتها المغربية، لتنسيق جهودها.

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وقالت إسبانيا إنها أرسلت 86 عامل إنقاذ إلى المغرب مع كلاب متخصصة في البحث عن ضحايا. في حين أقلعت رحلة إنسانية قطرية، مساء الأحد، من قاعدة العديد الجوية في ضواحي الدوحة، وفق صحفي في «فرانس برس». وأشارت الداخلية المغربية إلى إمكان «اللجوء لعروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة إذا اقتضت الحاجة»، مؤكدة ترحيب المملكة «بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم».