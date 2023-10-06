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تركيا تعلن «تحييد» 26 مسلحا كرديا في شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 09:46 صباحا
تركيا تعلن «تحييد» 26 مسلحا كرديا في شمال سورية
قوات تابعة للعناصر الأمنية في إقليم كردستان العراق. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، «تحييد» 26 مسلحاً كردياً رداً على هجوم شنه حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب على قاعدة عسكرية تركية في دابق بشمال سورية.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت، الخميس، أن مسلحين أكراداً شنوا هجوماً صاروخياً على قاعدة دابق بمنطقة تل رفعت، مما أسفر عن إصابة ثمانية من القوات التركية، وفق وكالة «الشرق»

والخميس، قُتل سبعة أشخاص في ضربات شنتّها تركيا بمسيّرات على أهداف كردية في شمال شرق سورية، وفق حصيلة أعلنها الناطق باسم قوات سورية الديموقراطية فرهاد شامي.

ضربات ردا على هجوم أنقرة
وقال شامي لوكالة «فرانس برس»، «أسفر القصف اليوم عن استشهاد سبعة عمال، ستة منهم في معمل بلوك (تصنيع حجارة البناء) في عامودا وآخر في معمل بلوك في الحسكة».

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منذ الأحد الماضي، شنت تركيا غارات على حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق، وذلك على خلفية «الهجوم الإرهابي» الأخير الذي وقع في أنقرة، ثم وسعت من دائرة عملياتها لتشمل سورية وذلك بعدما «اتضح أن منفذي الهجوم تدربا في سورية».

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