روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف أراضيها بذخائر عنقودية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، الأربعاء، إسقاط 31 مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة أهداف في غرب البلاد، متهمة كييف باستهداف أراضيها بذخائر عنقودية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن «أنظمة الدفاع الجوي العاملة في أجواء مناطق بلغورود وبريانسك وكورسك (الحدودية مع أوكرانيا) اعترضت ودمرت 31 مسيرة أوكرانية»، دون أن تشير إلى سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جراءِ ذلك، وفق موقع «يورونيوز».

اتهام أوكرانيا باستخدام ذخائر عنقودية

وأفاد حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز في وقت سابق باعتراض مسيرة أوكرانية من قبل وسائط الدفاع الجوي الروسي، مشيرا إلى أن كييف استخدمت ذخائر عنقودية ضد أربع مقاطعات في منطقته، ما أدى إلى «دمار جزئي» في مساكن ومبانٍ.

وكثفت أوكرانيا من استخدام الطائرات المسيرة لمهاجمة أهداف روسية مذ بدأت كييف مطلع يونيو، هجومها المضاد لاستعادة مناطق تسيطر عليها قوات موسكو شرق البلاد وجنوبها، وتطال هذه الهجمات كذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا اعتبارًا من العام 2014، وتعد ذات أهمية كبيرة عسكريا لجهة تموين القوات داخل أوكرانيا وموقعها على البحر الأسود.

إحباط إنزال بحري أوكراني

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها الجوية أحبطت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود «محاولة اختراق أراضي القرم من قبل مجموعة إنزال للقوات المسلحة الأوكرانية»، وأشارت إلى أن هؤلاء الجنود كانوا يتوجهون إلى رأس تارخانكوت في شمال غرب القرم على متن «زورق عسكري سريع وثلاث دراجات مائية (جت سكي)».

وسبق لموسكو أن أعلنت إحباط عدة محاولات لشن هجمات على القرم عن طريق البحر، دمرت خلالها ثلاثة زوارق تنقل جنودا أوكرانيين في الجزء الغربي من البحر الأسود، في حين أعلنت أوكرانيا استهداف مقر قيادة أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول بالقرم بضربات صاروخية في 22 سبتمبر الماضي.