  • Alwasat News
Atwasat

10 قتلى و25 مصابًا في انقلاب شاحنة تقل مهاجرين بالمكسيك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 08:13 مساء
10 قتلى و25 مصابًا في انقلاب شاحنة تقل مهاجرين بالمكسيك
شاحنة محطمة كانت تحمل مهاجرين عبر الحدود المكسيكية الأميركية. (الإنترنت)
alwasat radio

قتل عشرة مهاجرين على الأقل وأصيب 25 آخرون، الأحد، حين انقلبت شاحنة كانوا يسافرون فيها بشكل غير قانوني على طريق سريعة في ولاية شياباس بجنوب المكسيك، على الحدود مع غواتيمالا، وفق السلطات المحلية.

وأشارت الحصيلة غير النهائية التي أدلت بها السلطات إلى «عشرة قتلى و25 جريحًا»، بحسب «فرانس برس».

 شاحنات يديرها مهربون
ويحاول مئات الآلاف من المهاجرين الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك كل عام. وتأتي الغالبية من المكسيك أو من إحدى دول أميركا الوسطى مثل غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

-  إدانة 11 شرطياً مكسيكياً بقتل 17 مهاجراً على الحدود مع أميركا
-  بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك

وبينما تحاول الحكومة المكسيكية استرضاء الولايات المتحدة من خلال إيقاف قوافل المهاجرين الذين يسيرون على الأقدام والسماح بإعادة سياسة «البقاء في المكسيك»، لم تتمكن من إيقاف تدفق المهاجرين المحشورين بالمئات في وقت واحد في شاحنات يديرها مهربون يتقاضون آلاف الدولارات لنقلهم إلى حدود الولايات المتحدة، وهي الرحلات التي غالبًا ما تؤدي بهم إلى وفاتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته

ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات ...
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة

«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة
اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما

اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية ...
«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق

«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق
«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش

«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس المالديف الجديد يتعهد بتوحيد الأرخبيل وإعادة التوازن إلى العلاقات بالهند
رئيس المالديف الجديد يتعهد بتوحيد الأرخبيل وإعادة التوازن إلى ...
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
حزب العمال الكردستاني يتبنى الهجوم الانتحاري في أنقرة
حزب العمال الكردستاني يتبنى الهجوم الانتحاري في أنقرة
الرئيس الإيراني ينتقد «التطبيع والاستسلام» مع إسرائيل
الرئيس الإيراني ينتقد «التطبيع والاستسلام» مع إسرائيل
زعيم جمهوري متشدّد يتقدم باقتراح لإطاحة رئيس «النواب الأميركي» بسبب تجنب «الإغلاق الحكومي»
زعيم جمهوري متشدّد يتقدم باقتراح لإطاحة رئيس «النواب الأميركي» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي...
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك ......
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن طهران
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن......
100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق
100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال ......
المزيد
وزيرة الخارجية الفرنسية تتوجه إلى أرمينيا الثلاثاء لتجدد دعمها ليريفان
وزيرة الخارجية الفرنسية تتوجه إلى أرمينيا الثلاثاء لتجدد ......
10 قتلى و25 مصابًا في انقلاب شاحنة تقل مهاجرين بالمكسيك
10 قتلى و25 مصابًا في انقلاب شاحنة تقل مهاجرين بالمكسيك...
بايدن: واشنطن لن تتخلى عن أوكرانيا رغم الاتفاق لتجنب «الإغلاق الحكومي»
بايدن: واشنطن لن تتخلى عن أوكرانيا رغم الاتفاق لتجنب ......
زعيم جمهوري متشدّد يتقدم باقتراح لإطاحة رئيس «النواب الأميركي» بسبب تجنب «الإغلاق الحكومي»
زعيم جمهوري متشدّد يتقدم باقتراح لإطاحة رئيس «النواب ......
الرئيس الإيراني ينتقد «التطبيع والاستسلام» مع إسرائيل
الرئيس الإيراني ينتقد «التطبيع والاستسلام» مع إسرائيل...
المزيد