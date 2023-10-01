10 قتلى و25 مصابًا في انقلاب شاحنة تقل مهاجرين بالمكسيك

القاهرة - بوابة الوسط

قتل عشرة مهاجرين على الأقل وأصيب 25 آخرون، الأحد، حين انقلبت شاحنة كانوا يسافرون فيها بشكل غير قانوني على طريق سريعة في ولاية شياباس بجنوب المكسيك، على الحدود مع غواتيمالا، وفق السلطات المحلية.

وأشارت الحصيلة غير النهائية التي أدلت بها السلطات إلى «عشرة قتلى و25 جريحًا»، بحسب «فرانس برس».

شاحنات يديرها مهربون

ويحاول مئات الآلاف من المهاجرين الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك كل عام. وتأتي الغالبية من المكسيك أو من إحدى دول أميركا الوسطى مثل غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

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وبينما تحاول الحكومة المكسيكية استرضاء الولايات المتحدة من خلال إيقاف قوافل المهاجرين الذين يسيرون على الأقدام والسماح بإعادة سياسة «البقاء في المكسيك»، لم تتمكن من إيقاف تدفق المهاجرين المحشورين بالمئات في وقت واحد في شاحنات يديرها مهربون يتقاضون آلاف الدولارات لنقلهم إلى حدود الولايات المتحدة، وهي الرحلات التي غالبًا ما تؤدي بهم إلى وفاتهم.