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السفارة الأفغانية في الهند تعلّق نشاطها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 09:59 صباحا
السفارة الأفغانية في الهند تعلّق نشاطها
لقطة من مقر السفارة الأفغانية في نيودلهي، 29 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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علّقت السفارة الأفغانية في الهند أنشطتها الأحد، بعد أكثر من عامين على عودة طالبان إلى السلطة في كابول، في أعقاب انهيار الحكومة المدعومة من الغرب.

ولا تعترف معظم دول العالم، بما فيها الهند، رسميا بحكومة طالبان لكنها تقر بأنها السلطة الحاكمة بحكم الأمر الواقع، وترك ذلك العديد من السفارات والقنصليات الأفغانية في وضع ضبابي، إذ رفض دبلوماسيون عيّنتهم الحكومة السابقة التخلي عن مقار السفارات وتسليمها لممثلين اختارتهم سلطات طالبان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان للسفارة الأفغانية نشر على منصة «إكس»، «ببالغ الحزن والأسف والخيبة تعلن السفارة الأفغانية في نيودلهي قرارها وقف عملياتها»، مضيفة أن الهند ستتولى السيطرة على السفارة كسلطة تصريف أعمال.

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وأكد البيان غير الموقّع بأن العمل بات «صعبا أكثر فأكثر» خصوصا بسبب خفض عدد الموظفين والموارد، بما في ذلك «عدم وجود دعم كاف وفي الوقت المناسب لتجديد تأشيرات الدبلوماسيين».

«صراعات داخلية» في أوساط الموظفين
وأعقبت قرار الإغلاق تقارير أفادت عن مغادرة السفير وغيره من كبار الدبلوماسيين الهند في الشهور الأخيرة، فيما تسود خلافات في أوساط من تبقوا في نيودلهي.

لكن السفارة لفتت في بيانها إلى أنها «تدحض أي مزاعم لا أساس لها عن صراعات داخلية» في أوساط الموظفين، فيما نفت بأن يكون أي الدبلوماسيين «يستغل الأزمة لطلب اللجوء في بلد ثالث».

وأخلت نيودلهي، بعثتها في كابول بالكامل مع حصار طالبان للعاصمة الأفغانية في أغسطس 2021، لكنها أعادت العام الماضي إيفاد فريق صغير لإعادة فتح سفارتها.

ولم تُعِد معظم الدول الأجنبية التي سحبت دبلوماسييها حينذاك موظفيها، رغم أن عدة سفارات بينها الباكستانية والصينية والروسية، لم تغلق أبوابها قط وما زالت تحتفظ بسفراء في كابول.

عشرات آلاف العالقين
وعلق عشرات آلاف الطلبة الأفغان ورجال الأعمال والأشخاص الذين كانوا يخضعون للعلاج في الخارج في مختلف أنحاء العالم، عندما تغيّرت السلطة في كابول.

واختار معظمهم عدم العودة، بمن فيهم عشرات عناصر الجيش الأفغان الذين كانوا يتدربون في كليات حربية هندية وتخوّفوا من إمكانية ملاحقتهم قضائيا حال عودتهم.

لكن البعض عادوا فيما تعمل سلطات طالبان، على تصوير أي عودة على أنها مؤشر على الثقة في قيادتها.

وتسيطر سلطات طالبان بالكامل على نحو عشر سفارات أفغانية في الخارج، بما في ذلك في باكستان والصين وتركيا وإيران.

وتعمل سفارات أخرى بناء على نظام هجين، إذ لم يعد هناك سفير لكن الموظفين ما زالوا يقومون بالعمل القنصلي الروتيني، مثل إصدار التأشيرات وغيرها ومن الوثائق.

وفي يناير 2022، توجّهت الشرطة إلى سفارة أفغانستان في روما بعد خلافات أثارها دبلوماسي مبتدئ زعم بأن قادة طالبان عيّنوه لتولي منصب السفير، بدلا من ذاك الموالي للحكومة السابقة.

وحاليا، يشارك معظم كبار المسؤولين في الخارجية الأفغانية في مؤتمر في موسكو يقام برعاية روسيا لمناقشة الوضع في أفغانستان، وبالتالي لم يكن من الممكن الحصول على تعليق رسمي على إغلاق السفارة في نيودلهي، كما أنه لم يتسن بعد الحصول على رد فعل من الهند.

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