بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

القاهرة - بوابة الوسط

ظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف الذي أعلن الجيش الأوكراني الاثنين أنه قتله الأسبوع الماضي، في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء.

وبان المسؤول في الصور بزيّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولفت بيان لا يذكر اسم المسؤول إلى أن الاجتماع جرى الثلاثاء.

كان الجيش الأوكراني قد أعلن الإثنين أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة الجمعة على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.