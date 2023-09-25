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مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 08:20 مساء
مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا
علم مصر. (الإنترنت)
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أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن بالغ إدانتها واستيائها لتكرار واقعة قيام زعيم إحدى الحركات المتطرفة في هولندا بتمزيق المصحف الشريف في لاهاي، واصفةً هذه التصرفات بالممارسات الاستفزازية وغير المسؤولة التي تنتهك مقدسات ملايين المسلمين وتؤجج من خطاب الكراهية.

وحذرت مصر من «التداعيات الخطيرة للسماح بتكرار مثل هذه الحوادث البغيضة والتي لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى»، مؤكدة أن هذه «الحوادث تنذر بانتشار المزيد من العنف والتطرف وتصاعد ظواهر الإسلاموفوبيا وازدراء الأديان في المجتمعات، والتقويض من أمنها واستقرارها ومن التعايش السلمي».

 انتهاك صريح لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية
 كما شددت «على ما تمثله هذه الممارسات الاستفزازية من انتهاك صريح لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية على اختلافها، وتناقض مع المواثيق الدولية وقيم حقوق الإنسان».

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وأعادت مصر التذكير بأهمية اضطلاع الدول بمسؤولياتها تجاه التعامل الحاسم مع مثل هذه الحوادث ومنع تكرارها مستقبلًا. كما أكدت أهمية التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لحماية قدسية معتقدات الآخر، ومحاسبة مرتكبي جرائم ازدراء الأديان، منوهة بأهمية التصدي لمظاهر التعصب وكراهية الآخر، باعتبارها أحد العناصر الاستباقية لاقتلاع جذور الفكر المتطرف والإرهاب.

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