أوكرانيا تعلن استهداف مركز قيادة للأسطول الروسي في البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مركز قيادة للأسطول الروسي داخل مياه البحر الأسود بالقرب من مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، حسب «كييف إندبندنت».

ووفق «كييف إندبندنت»، أعلنت مديرية الاتصالات الإستراتيجية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق «تلغرام»، أن «القوات الأوكرانية تمكنت من استهداف موقع قيادة لأسطول البحر الأسود الروسي بالقرب من سيفاستوبول المحتلة في شبه جزيرة القرم».

الحرب إلى مرحلة استنزاف

ويأتي ذلك بينما تدخل الحرب الروسية - الأوكرانية مرحلة استنزاف بمحاولة قوات الجانبين حسم الهجوم المضاد قبيل حلول الشتاء، الذي سيعيق العمليات العسكرية.

وسيطرت الحرب الروسية - الأوكرانية على نقاشات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة دروتها الـ78 في مدينة نيويورك، في يومها الثاني.

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وستدخل هذه الحرب المستعرة منذ 19 شهرا مرحلة جديدة باحتدام جبهاتها أخيرا في اتجاهات عدة، مع اشتعال القتال برًا في مدينة خيرسون، وفي مقاطعة كيراسني ليمان، وتصاعد وتيرة حرب المسيّرات، وتكثيف المواجهات البحرية في مياه البحر الأسود وحول جزر نهر دينبرو السفلي، في ظل استمرار المد العسكري الغربي لأوكرانيا، وتسليم كوريا الجنوبية كييف دبابات متطورة، مع تجديد واشنطن وبرلين ولندن تعهداتها بمنحها المزيد من الأسلحة، تزامنا مع تشديد روسيا على أن أسلحتها محلية الصنع أثبتت جدارة وفاعلية في الحرب.

جندي مدفعي أوكراني على إحدى جبهات القتال 19 سبتمبر2023 (كييف أندبندنت)