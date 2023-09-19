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زيلينسكي: كييف تستعد لاستقبال «قمة سلام عالمية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 09:42 مساء
زيلينسكي: كييف تستعد لاستقبال «قمة سلام عالمية»
زيلينسكي خلال اجتماعه بعسكريين أوكرانيين خلال تفقده إياهم في منطقة دونيتسك في شرق البلاد، 4 سبتمبر 2025. (أ ف ب)
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك الأميركية، إن بلده يحضِّر لـ«قمة عالمية للسلام» يعتزم أن يدعو إليها كل قادة العالم الذين «يعارضون العدوان» الروسي على أوكرانيا، على حد وصفه.

وأضاف زيلينسكي في خطاب من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك، «جرت نقاشات مهمة في هيروشيما وكوبنهاغن وجدة بشأن وضع خطة للسلام موضع التنفيذ، ونأمل في تنظيم قمّة عالمية للسلام»

ودعا زيلينسكي «كل من لا يتسامح العدوان إلى التحضير بشكل مشترك للقمة».

زيلينسكي على خط الجبهة قرب باخموت
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اتهم زيلينسكي روسيا بارتكاب جرائم «إبادة جماعية» على خلفية «ترحيل أطفال أوكرانيين قسرًا إلى مناطق خاضعة لسيطرة روسيا»، وذلك في خطاب ألقاه اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ78 المنعقدة في مدينة نيويورك.

انعقاد الدورة الـ78 للجمعية الأمم المتحدة في نيويورك
وتنعقد في مدينة نيويورك الأميركية، الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر أعمالها لمدة أسبوع لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وقد خُصِّصت غرفة نقاشات للحرب الروسية - الأوكرانية، في أول اجتماع حضوري لزعماء العالم منذ جائحة «كوفيد-19».

ومن المقرر أن يتحدث فيها 145 من زعماء العالم، لطرح قضايا أو نزاعات إقليمية، ما يعكس تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات التي يشهدها العالم أخيرًا.

الاجتماع الحضوري الأول منذ جائحة كوفيد-19
وللمرة الأولى منذ سنوات، يشارك الرئيس الأميركي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الرئيس الوحيد من زعماء البلدان الـ5 الكبرى التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الذي يلقي كلمة أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا بعدما غاب عنها رؤساء الصين وروسيا وفرنسا، شى جين بينغ، وفلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك، هذا العام.

الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي (أرشيفية الإنترنت)
الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي (أرشيفية الإنترنت)
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