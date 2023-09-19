ماكرون يدعو أذربيجان إلى «الوقف الفوري» لعمليتها في ناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء «بأشد العبارات» العملية العسكرية التي بدأتها أذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا، داعيًا باكو إلى «وقف فوري لهجومها».

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون أجرى اتصالًا برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ودعا إلى «استئناف من دون تأخير لمباحثات إيجاد حل للأزمة الإنسانية في قره باغ والتوصل إلى سلام عادل ودائم بين أرمينيا وأذربيجان وضمان الحقوق والأمن لسكان قره باغ، ضمن احترام الالتزامات المبرمة والقانون الدولي»، بحسب «فرانس برس».

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أذربيجان، الثلاثاء، إلى «الوقف الفوري» للعملية العسكرية التي بدأتها في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا. وأكد بلينكن أن «الولايات المتحدة قلقة جدًا من الأعمال العسكرية الأذربيجانية في ناغورني قره باغ، وتدعو أذربيجان إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال».

السيطرة على أكثر من 60 موقعًا للجيش الأرميني

أعلن الجيش الأذربيجاني، مساء الثلاثاء، سيطرته على أكثر من 60 موقعًا للجيش الأرميني في ناغورني قره باغ بعد ساعات من شنه عملية عسكرية في الإقليم المتنازع عليه مع أرمينيا. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع أنار ايفازوف خلال مؤتمر صحفي «أكثر من 60 موقعًا قتاليًا للقوات الأرمينية (الانفصالية) باتت تحت سيطرة قواتنا المسلحة»،

وشنّت أذربيجان الثلاثاء عملية عسكرية في ناغورني قره باغ بعد ثلاثة أعوام من الحرب الأخيرة في الجيب الانفصالي، مطالبة بانسحاب أرميني «كامل وغير مشروط» من المنطقة، فيما دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان روسيا والأمم المتحدة إلى التحرك.

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ونددت الخارجية الأرمينية بـ«عدوان واسع النطاق» بهدف «التطهير العرقي»، معتبرة أن على قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في الجيب أن «توقف العدوان» الأذربيجاني.

أرمينيا تدعو إلى «اتخاذ إجراءات» حيال العملية العسكرية

ودعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان روسيا والأمم المتحدة إلى «اتخاذ إجراءات» حيال العملية العسكرية. وأكد باشينيان أن الجيش الأرميني غير مشارك في القتال وأن الوضع «مستقر» عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

وأعلنت أذربيجان الثلاثاء أنها أطلقت «عمليات لمكافحة الإرهاب» في المنطقة، بعد مقتل أربعة شرطيين ومدنيَّين بانفجار لغمين في ناغورني قره باغ. واتّهمت باكو الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال «الإرهابية».

من جانبها، دعت السلطات الانفصالية في ناغورني قره باغ أذربيجان إلى وقف إطلاق النار «على الفور والجلوس إلى طاولة المفاوضات».

وتصاعدت التوترات بين أرمينيا وأذربيجان مطلع يوليو بعدما أغلقت باكو بذرائع مختلفة ممر لاتشين، ما تسبب في نقص كبير في الإمدادات. وأثار ذلك مخاوف من تجدد المعارك بين البلدين خصوصا في ظل تعزيز أذربيجان انتشارها العسكري عند الحدود.