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إثيوبيا تنفي توقيعها أي اتفاقية بشأن نهر النيل مع مصر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 09:55 مساء
إثيوبيا تنفي توقيعها أي اتفاقية بشأن نهر النيل مع مصر
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ميليس آلم، خلال إحاطة لوزارته في أديس أبابا 12 سبتمبر 2023 (وزارة الخارجية الإثيوبية)
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نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ميليس آلم، اليوم الثلاثاء، توقيع بلاده أي اتفاقية بشأن نهر النيل، مضيفًا أن أديس أبابا «لن توقف جهودها التنموية بسبب اتفاقات استعمارية أحادية الجانب»، على حد وصفه.

وأضاف الناطق، في إحاطة صحفية لوزارته اليوم أن التعبئة الرابعة لسد النهضة التي أتمتها أديس أبابا الأحد، تأتي في إطار «سيادة إثيوبيا على أراضيها؛ لتمكين 65 مليون مواطن إثيوبي من الحصول على الكهرباء»، لافتًا إلى أن بلاده «تعرّضت لضغوطٍ هائلة بسبب سد النهضة لكنها تغلبت على التحديات من خلال تمسكها الصارم بمبادئها والتزاماتها»، وفق البيان.

واعتبر المسؤول الإثيوبي أن «سد النهضة بُني في إثيوبيا وبأموال إثيوبية، لكنّ فوائده تتجاوز إثيوبيا، وسيضمن المنفعة المتبادلة لدول المنطقة ودول حوض النيل».

-  مصر وإثيوبيا تتفقان على إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر

وأول أمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الانتهاء من عملية التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة الضخم، المقام على نهر النيل الأزرق، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على بدء مرحلة التعبئة الأخيرة من ملء خزان السد.

وفي السياق، وصفت وزارة الخارجية المصرية خطوة إثيوبيا إتمام ملء السد بالأحادية وغير المشروعة، مشددة خلال بيان رسمي الأحد على أنها ترى في الخطوة «استمرارًا في انتهاك أديس أبابا إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان، العام 2015، وهو الإعلان الذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد الإثيوبي وتشغيله قبل الشروع في عملية الملء».

السيسي وآبي أحمد بحثا الانتهاء من صوغ اتفاق بشأن ملء السد يوليو الماضي

واتفق  الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في يوليو الماضي، على الانتهاء خلال 4 أشهر من صوغ اتفاقٍ بشأن ملء السد وتشغيله، لكن الجانب الإثيوبي مضى قدمًا في التعبئة الرابعة، قبيل التوصل لاتفاق. 

وخاضت مصر والسودان جولات للتفاوض مع الجانب الإثيوبي بهدف التوصل لاتفاق بشأن ملء سدّ النهضة وتشغيله، لكن تلك الجولات بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقًا.

مخاطر اكتمال التعبئة الرابعة على الجانب المصري
ثمة مخاطر عديدة تسببها التعبئة الرابعة لسد النهضة على مصر، بحسب أستاذ السدود والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، وعلى رأسها خسارة مائية تعادل إجمالي ما جرى تخزينه خلال السنوات الثلاث السابقة، والبالغة 17 مليار متر مكعب، ونقص هذه الكمية من خزان السد العالي، أو أن تقوم إثيوبيا بعمل مماثل في سدود أخرى داخل أراضيها، مما سيحمل مخاطر شديدة على مصر والسودان.

وأكد شراقي أن خطورة الملء الرابع لن تقل عن مخاطر الملء الثالث الذي تسبب في نقص ملحوظ بإنتاج كهرباء السد العالي نتيجة انخفاض منسوب بحيرة ناصر، وفقد نحو 10% من المياه المخزنة على الأقل كبخار وتسريب تحت سطح الأرض.

ونبّه أستاذ السدود والموارد المائية لشبكة «بي بي سي» الأميركية بأن فقدان مصر مليار متر مكعب من المياه يعني خسارة مليار دولار سنويًا في مجال الزراعة، لافتًا إلى أن خسارة مصر نحو 18 - 25 مليار متر مكعب نتيجة ملء السد على أربع مراحل دفعها للقيام بمشروعات عديدة للتعويض، كلفتها مليارات الدولارات، وأضرّت باقتصادها.

وانتقد الخبير المصري «مزاعم» إثيوبيا بأن عمليات الملء لم تضر دول المصب. وأكد أن الاعتماد على بدائل لمواجهة أضرار سد النهضة لا يعني اعترافًا بالأمر الواقع.

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