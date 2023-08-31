روسيا توقف مشروع إماراتي - فرنسي لتمديد العقوبات على مالي

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت روسيا مشروع قرار إماراتي فرنسي لتمديد العقوبات ضد مالي، بعد أن استخدمت حق الفيتو أمام مجلس الأمن الدولي.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن مجلس الأمن «لن يبحث بعد الآن العقوبات الدولية ضد مالي»، حسبما أفادت «روسيا اليوم».

وقال في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن: «من المؤسف أنه على الرغم من أننا طالبنا باستمرار اتباع نهج بنّاء والتوصل إلى حل وسط، فإن النص المقترح لا يراعي على الإطلاق شواغل مالي وموقف روسيا الاتحادية».

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وأضاف نيبينزيا: «نؤكد مع الأسف أن موقف روسيا الاتحادية لم يؤخذ بعين الاعتبار، كما لم يجر اتخاذ أي خطوة موضوعية تجاه مطلب مالي، ولذلك فإن تصويتنا اليوم لم يكن مفاجأة لأحد».

وعبّر عن أمله بأن يتعامل الأعضاء في مشاريعهم التي سيطرحونها في المستقبل بقدر أعلى من الحكمة والبراغماتية لتجنب المواجهات غير الضرورية في مجلس الأمن، بحسب تصريحه.