مجلس الأمن يحذر من يعرقلون المسار السياسي الليبي بالتصنيف ضمن قائمة العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مجلس الأمن الدولي الأفراد والكيانات الذين يهددون السلم والاستقرار الليبي، أو يقوضون استكمال الانتقال السياسي ويعيقونه بالتصنيف ضمن قائمة العقوبات، وذلك خلال بيان صحفي صدر الأربعاء، في أعقاب جلسته التشاورية حول تطورات الوضع الليبي وسبل إنهاء الانسداد السياسي.

ودعا مجلس الأمن الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا للتعامل «بحسن نية» والتفاعل بشكل كامل وشفاف مع جهود الوساطة التي يقودها الممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودعمه والبعثة في تنفيذ ولايتهما، مؤكدين ضرورة التوافق بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بالانتخابات المتنازع عليها سياسيًا.

وجدد الأعضاء التزامهم بتسيير الأمم المتحدة عملية سياسية شاملة يقودها ويمتلك زمامها الليبيون، داعين الأطراف السياسية الليبية للبناء على التقدم المحرز في المفاوضات التي قادها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، الدفع نحو الاستحقاقات الانتخابية، كما ثمنوا مساعي الوساطة التي يقودها باتيلي لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، وكذلك على التقدم المحرز في مفاوضات 6 + 6 التي تهدف إلى إنتاج قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.

مجلس الأمن يدعو المؤسسات الليبية لمضاعفة جهودها

كما حض مجلس الأمن في بيانه المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على مضاعفة جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة على مسار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أقرب وقت ممكن، مكررين دعوتهم إلى جميع أصحاب المصلحة إلى دعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات.

مجلس الأمن يدعو لتوفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني

وأكد مجلس الأمن أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية، مشددًا على أهمية إجراء عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة.



باتيلي: لا يمكنني تحديد موعد الانتخابات الليبية حاليًا

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا

-بعد إحاطة باتيلي.. الدبيبة يدعم تجديد شرعية الأجسام كافة عبر صندوق الانتخاب



مجلس الأمن يرحب بجهود المجلس الرئاسي

ورحب المجلس بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تيسير عقد اجتماع بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا. وأحاط أعضاء مجلس الأمن علمًا في هذا الصدد باجتماع اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في برازافيل في 20 يوليو، مثمنًا جهود اللجنة المالية العليا المعنية بإدارة الإيرادات وأخذوا علمًا بالإعلان الرامي إلى تعزيز توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وكرر أعضاء مجلس الأمن دعوتهم جميع الأطراف إلى تسريع التنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف يوم 8 أكتوبر 2021، والذي سيتم تنفيذه بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن، كما حث الدول الأعضاء على احترام ودعم تنفيذه الكامل، عبر الدفع نحو انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

وعقد مجلس الأمن، الأول من أمس، جلسة مشاورات حول تطورات الأوضاع السياسية، وسبل إنهاء الانسداد السياسي في ليبيا، وخلال الجلسة قالت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن: إن واشنطن منفتحة على تشكيل حكومة انتقالية مصغرة لإدارة شؤون ليبيا حتى تحديد موعد الانتخابات، محذرة من خمسة تحديات كبرى تعرقل المسار السياسي الليبي، بينها استمرار الاقتتال المسلح، ووجود القوات الأجنبية.

وفي السياق، طالب مندوب المملكة المتحدة الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا بتقديم تنازلات لإنهاء الانسداد السياسي في ليبيا، ملوحًا بتصنيف كل من يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا، ضمن نظام العقوبات.

