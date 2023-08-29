مراسم خاصة لوداع بريغوجين قائد مجموعة فاغنر «خلف أبواب مغلقة»

القاهرة - بوابة الوسط

أُقيمت مراسم خاصة لوداع قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، الذي قُتل إثر حادث تحطم طائرة، حسبما أعلنت شركته، الثلاثاء، والتي دعت الراغبين في «وداعه» إلى المجيء إلى مقبرة في سان بطرسبرغ.

وقالت شركته «كونكورد» في بيان على تطبيق تلغرام: «كانت مراسم وداع يفغيني فيكتوروفيتش خاصة، ويمكن للراغبين في وداعه الذهاب إلى مقبرة بوروخوفسكوي». ولم يتضح على الفور ما إذا كان قائد مجموعة فاغنر قد دُفن أم لا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال ناطق باسم «فاغنر» إن «مراسم وداع» أقيمت لقائد المجموعة خلف أبواب مغلقة.

مواقع محتملة لدفن بريغوجين

وقد أشارت تقارير إعلامية سابقة حول الجنازة إلى أن مقابر أخرى في محيط المدينة تعد مواقع محتملة لدفن بريغوجين، الذي أحيطت مراسم دفنه بالسرية. ولم يتضح من البيان ما إذا كان بريغوجين قد جرى دفنه بالفعل أم أنه لم يجر دفنه بعد.

- الأيام الأخيرة لقائد «فاغنر»: بريغوجين حصل على سبائك ذهب من قوات الدعم السريع بالسودان

- لجنة التحقيق الروسية: الفحوص الجينية تؤكد وفاة زعيم «فاغنر»

في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الكرملين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يعتزم حضور جنازة يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، الذي لقي حتفه بتحطم طائرة خاصة الأسبوع الماضي.

«حضور بوتين غير وارد»

جاء تحطم الطائرة بعد شهرين من تمرد مسلح نظمته المجموعة المسلحة ضد كبار قادة الجيش الروسي، واستولت خلاله على مدينة روستوف بجنوب البلاد، وتقدمت باتجاه موسكو، قبل أن تتراجع وهي على بُعد مئتي كيلومتر من العاصمة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين سيحضر الجنازة، قال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين: «حضور الرئيس غير وارد». وأوضح أن الكرملين ليست لديه معلومات محددة فيما يتعلق بترتيبات الجنازة، مشيرا إلى أنها مسألة تخص العائلة.

بينما أكد محققون، الأحد، أن الفحوص الوراثية أثبتت أن بريغوجين كان بين الأفراد العشرة الذين لقوا حتفهم بتحطم الطائرة. ورفض الكرملين تلميحات بعض الساسة والمعلقين الغربيين بأن بوتين أمر بقتل بريغوجين بدافع الانتقام، ووصفها بأنها «محض أكذوبة».

مراسم من وداع بريغوجين. (الإنترنت)