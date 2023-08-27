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الأيام الأخيرة لقائد «فاغنر»: بريغوجين حصل على سبائك ذهب من قوات الدعم السريع بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 04:06 مساء
الأيام الأخيرة لقائد «فاغنر»: بريغوجين حصل على سبائك ذهب من قوات الدعم السريع بالسودان
قائد مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف تقرير لجريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن قائد مجموعة فاغنر العسكرية، يفغيني بريغوجين، زار في أيامه الأخيرة عدة دول أفريقية والتقى مسؤولين حكوميين وعسكريين، بينهم قادة قوات الدعم السريع السودانية الذين زودوه بسبائك من الذهب.

وبحسب «وول ستريت جورنال» قضى بريغوجين أيامه الأخيرة محاولًا إنقاذ سمعة شركته في القارة السمراء، بعد فشل تمرده الذي لم يدم طويلًا ضد القادة العسكريين الروس، وفق «يورو نيوز».

وتزعم الجريدة أن «طباخ بوتين» وصل أفريقيا الوسطى يوم الجمعة الماضي، حيث التقى الرئيس فوستين أرشانج تواديرا ورئيس استخباراته وانزيت لينغيسارا في القصر الرئاسي في العاصمة بانغي، وحاول إقناعهما بأن محاولته الانقلابية لن تمنعه من جلب مقاتلين جدد أو الاستثمار في هذه البلاد.

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وأوضحت «وول ستريت جورنال» أنه بعد فترة قصيرة من ذلك اللقاء، حصل بريغوجين على سبائك ذهبية من منجم تسيطر عليه فاغنر في أفريقيا، وجرى تسليم المسروقات من قبل خمسة قادة من قوات الدعم السريع السودانية.

 محادثات في القصر الرئاسي المطل على النهر في بانغي
وكان بريغوجين، الذي قُتل بعد أن أُسقطت طائرته الخاصة بما يعتقد أنها قنبلة، يجري محادثات في القصر الرئاسي المطل على النهر في بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، حين وصل القادة السودانيون بطائرة هليكوبتر لشكره على تزويدهم بصواريخ أرض جو، بحسب الجريدة.

وكان الذهب متأتيًا من منجم ساعد المرتزقة الروس في تأمينه غرب بلادهم التي مزقتها الحرب. ونقلت وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع قوله إن بريغوجين خاطب وفد قوات الدعم السريع قائلًا: «أريد المزيد من الذهب»، وتابع: «سأعمل جاهدًا على ضمان انتصاركم عليهم»، في إشارة إلى الحرب الطاحنة ضد قوات الجيش السوداني.

وعلى الرغم من جهودها الحثيثة للحفاظ على وجودها في أفريقيا، فإن الدولة الروسية تتحرك ببطء لتحل محل فاغنر وتُحكم قبضتها على القارة. 

توقيع على قسم ولاء للدولة الروسية
وتتنافس شركات عسكرية روسية، من بينها «ريدوت» التي تسيطر عليها المخابرات العسكرية الروسية، للاستيلاء على عقود بريغوجين، في حين أمر الرئيس فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية.

وعند مغادرته جمهورية أفريقيا الوسطى، توقف بريغوجين لبعض الوقت في مالي، حيث يُعتقد أنه صور آخر رسالة فيديو له قبل وفاته، وهي حملة تجنيد لدعم قواته المنكوبة بالحرب في أوكرانيا، ثم عاد لاحقًا إلى موسكو، قبل أن ينطلق في رحلته الأخيرة المصيرية إلى مسقط رأسه سان بطرسبورغ.

وكشفت تقارير جديدة أن بريغوجين يستفيد من مئات الأطنان من الذهب المستخرج من السودان خلال السنوات الأخيرة، ونشر مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهو شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين، تقريرًا في نوفمبر 2022 يوضح بالتفصيل تدخل مجموعة فاغنر في قطاع التنقيب عن الذهب في السودان.

 

 

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