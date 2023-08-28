السويد تتهم مواطنا بالتجسس لصالح موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت السويد مواطنًا مزدوج الجنسية بالتورط في أنشطة استخباراتية مخالفة للقانون لصالح موسكو.

وقالت إن سيرغي سكفورتسوف (60 عاما) الذي يحمل الجنسية الروسية أيضًا، متهم بالتجسس لصالح موسكو، وممارسة أنشطة «مخالفة للقانون» ضد الولايات المتحدة والسويد، وفق ما أفادته وكالة «فرانس برس».

وتعود الاتهامات الرسمية الموجهة إلى «سكفورتسوف» لأنشطة تورط فيها منذ نحو عشر سنوات، وحتى توقيفه في نوفمبر العام 2022، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة.

وأوقف المواطن السويدي - الروسي، العام الماضي في منزله في العاصمة ستوكهولم إثر مداهمة أمنية استخدمت فيها مروحية.