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الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 أغسطس 2023, 01:17 مساء
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
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عرضت الحكومة الدنماركية، الجمعة، مشروع قانون لحظر حرق نسخ من المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ من  القرآن في الدنمارك، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحفي إن القانون «سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية»، موضحا أن «التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أمكان عامة».

أعلنت الحكومة الدنماركية الجمعة أنها تعتزم سن قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ من القرآن في الدولة الاسكندينافية.

وعززت الدنمارك إجراءاتها الأمنية في وقت سابق هذا الشهر عقب ردود الفعل الغاضبة، كما فعلت السويد التي شهدت حالات مماثلة من حرق المصحف في الأشهر الأخيرة. وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي إن القانون «سيجرّم التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما».

تفاصيل مشروع قانون حظر عمليات الحرق والتنديس
وأوضح أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة. وقال الوزير إن حرق المصحف الذي وصفه بأنه «ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف ... يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها».

من المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي. وأكد الوزير أن الأمن القومي هو «الدافع» الرئيسي لهذا الحظر.

وأضاف الوزير «لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة».

ينطبق البند القانوني الدنماركي أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين. غير أنه لن يشمل «التعابير اللفظية أو المكتوبة» المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية، وفق وزير العدل. وأكد أن الدنمارك لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير، وسط انتقادات العديد من أحزاب المعارضة التي تخشى أن ينتهك الحظر تلك القوانين.

محاولات احتواء الغضب تجاه الدنمارك
يأتي مشروع القانون المقرر إحالته على البرلمان في الأول من سبتمبر بعد ست سنوات من إلغاء الدنمارك قانون التجديف العائد إلى 334 عاما. ومن المتوقع إمرار مشروع القانون في البرلمان حيث تحظى حكومة اليسار واليمين بالأغلبية. وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن الجمعة إن حرق القرآن أثار «غضبا هائلا في العالم أجمع».

وقال للصحافيين «بذلنا جهودا كبيرة لاحتواء هذا الغضب. في الوقت الحالي الوضع هادئ إلى حد ما، لكنه أيضا غير مؤكد ولا يمكن التنبؤ به». وأضاف «على المدى القصير، سنرى على الأرجح حرقا متزايدا للقرآن» قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

في 2006، اندلعت موجة غضب وأعمال عنف ضد الدنمارك في العالم الإسلامي بعد نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

وعززت السويد الأسبوع الماضي مستوى الإنذار المرتبط بخطر وقوع أعمال إرهابية للدرجة الرابعة على مقياس من خمس درجات تصاعدية، بعد أن تسبب حرق نسخ من المصحف في جعل البلاد "هدفا رئيسيا" بحسب أجهزة الأمن.

دانت الحكومة السويدية تدنيس القرآن مع تمسكها بقوانين حرية التعبير والتجمع التي يحميها الدستور في البلاد. وتعهدت استطلاع وسائل قانونية لوضع حد للاحتجاجات التي يتخللها إحراق كتب مقدسة في ظروف معينة.

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