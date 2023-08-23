الطوارئ الروسية: العثور على جثث 8 من ركاب الطائرة التي تحطمّت شمالي موسكو (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور على جثث ثمانية من ركاب الطائرة التي تحطمّت شمالي موسكو وكان على متنها 10 أشخاص، حيث أفادت وكالات أنباء روسية أن اسم زعيم مجموعة فاغنر المسلحة الروسية يفغيني بريغوجين مدرج على قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت في روسيا وقُتل كل من كان على متنها.

ونقلت وكالات «ريا نوفوستي» و«تاس» و«إنترفاكس» عن وكالة النقل الجوي الروسية «روسافياتسيا» أن اسم يفغيني بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ وتحطمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم عشرة أشخاص، بحسب «فرانس برس».

الطيران المدني الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت

وذكرت «روسيا اليوم» أن بريغوجين لقي مصرعه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبورغ بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية، وقتل معه تسعة أشخاص آخرين.

وتحطمت طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز «إمبراير» في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئة الطيران المدني الروسية أن بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت.

صورة مثبتة لفيديو متداول لسقوط الطائرة الروسية. (الإنترنت)

صورة مثبتة لفيديو متداول لسقوط الطائرة الروسية. (الإنترنت)

صورة مثبتة لفيديو متداول لسقوط الطائرة الروسية. (الإنترنت)