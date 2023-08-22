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إيران تكشف عن مسيَّرة جديدة محلية الصنع تحمل أنواعا مختلفة من الذخائر والقنابل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 04:32 مساء
إيران تكشف عن مسيَّرة جديدة محلية الصنع تحمل أنواعا مختلفة من الذخائر والقنابل
صورة وزعتها وزارة الدفاع الإيرانية بتاريخ 22 أغسطس 2023 لمسيرة «مهاجر 10» أثناء مراسم الكشف عنها في طهران. (أ ف ب)
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كشفت إيران الثلاثاء مسيَّرة جديدة محلية الصنع قادرة على التحليق لمدة أطول وبسرعة أكبر وتتمتع بإمكانات معززة في مجال الأسلحة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وكُشف النقاب عن المسيّرة «مهاجر 10» أثناء مراسم أقيمت في طهران للاحتفال بإنجازات قطاع الدفاع الإيراني حضره الرئيس إبراهيم رئيسي، بحسب «فرانس برس».

تعد المسيّرة الجديدة نسخة مطورة لمسيرة «مهاجر 6» التي اتهم مسؤولون أميركيون إيران ببيعها إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وهي تهمة نفتها طهران. وسّعت الحكومات الغربية في الشهور الماضية العقوبات القاسية المفروضة على إيران على خلفية اتهامات ببيع الأسلحة.

مواصفات المسيرة.. مجهزة بأنظمة استخباراتية 
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن المسيّرة الجديدة قادرة على التحليق لمدة أقصاها «24 ساعة على ارتفاع 7000 متر وبنصف قطر تشغيلي من 2000 كيلومتر».

وأضافت أنها مجهزة بأنظمة استخباراتية وأنظمة الحرب الإلكترونية «ويبلغ الحد الأقصى لوزن حمولتها 300 كيلوغرام» فيما لديها «القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر والقنابل». وتبلغ سرعتها القصوى 210 كيلومترات في الساعة.

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وتعد الحمولة ومدة التحليق ضعف تلك التي تتمتع بها «مهاجر 6» التي بلغ الحد الأقصى لحمولتها 150 كيلوغرامًا ومدة تحليقها 12 ساعة فيما تحلّق على ارتفاع أقل بلغ 5400 متر مع سرعة 200 كيلومتر في الساعة.

سبق للولايات المتحدة وإسرائيل أن اتهمتا طهران باستخدام مسيَّرات وصواريخ لمهاجمة القوات الأميركية وسفن مرتبطة بإسرائيل في الخليج.

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