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روسيا تعلن تدمير زورق حربي أوكراني في البحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 01:01 مساء
روسيا تعلن تدمير زورق حربي أوكراني في البحر الأسود
مقاتلة روسية «سو-27». (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت روسيا، الثلاثاء، «تدمير» زورق حربي أوكراني كان يقل عسكريين أوكرانيين قرب جزيرة الأفعى في البحر الأسود، وذلك بعد وقت قصير على إعلانها عن تدمير زورق استطلاع أوكراني في البحر نفسه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على «تلغرام»: «قرابة الساعة 11:00 صباحا (08:00 ت غ) شرقي جزيرة الأفعى، دمرت طائرة تابعة للقوات المسلحة الروسية زورقا سريعا أميركي الصنع طراز ويلارد سي فورس كانت على متنه مجموعة إنزال تابعة للقوات المسلّحة الأوكرانية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي ساعة مبكرة، الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز «سوخوي» تابعة لها «دمرت» زورق «استطلاع» أوكراني في البحر الأسود.

وقالت الوزارة على «تلغرام»: «الليلة، دمر طاقم طائرة إس يو-30 سم تابعة لأسطول البحر الأسود زورق استطلاع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود» دون الكشف عن مزيد التفاصيل.

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