وزير خارجية باراغواي الجديد يتعهّد بالحفاظ على الروابط القائمة مع تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد وزير خارجية باراغواي الجديد روبن راميريز، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، أنّ الحكومة الجديدة لبلاده ستحافظ على الروابط القائمة مع تايوان، وإن على حساب العلاقات مع الصين.

وباراغواي واحدة من 13 دولة فقط في العالم، والوحيدة في أميركا اللاتينية، التي ما زالت تعترف رسمياً بتايوان، الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها وتتوعّد باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعملاً بمبدأ «الصين الواحدة» ترفض بكين أن تعترف بـ«تايبيه» أيّ دولة تقيم علاقات دبلوماسية معها.

«باراغواي لا تقبل ذلك»

والجمعة، بعد ثلاثة أيام على تنصيب سانتياغو بينيا رئيساً لباراغواي، قال راميريز «لا مشكلة لدينا في (العلاقة) مع البرّ الرئيسي للصين على أن تكون غير مشروطة».

- نائب رئيس تايوان يحضر حفل تنصيب رئيس باراغواي ويتوقف في الولايات المتحدة

ولفت راميريز وهو خبير اقتصادي سبق أن تولّى حقيبة الخارجية بين العامين 2006 و2008، إلى أنّ «الصين تضع شروطاً على غرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان»، مشدّداً على أنّ «باراغواي لا تقبل ذلك».

وقال إنّ «العلاقة مع تايوان تستند ليس فقط إلى التقاليد، بل أيضاً إلى قيم مؤسسية ديموقراطية».

حلبة صراع دبلوماسي

وحضر وليام لاي، نائب رئيسة تايوان تساي إنغ-وين، حفل تنصيب بينيا رئيسا لباراغواي الثلاثاء الماضي.

ويتصدّر وليام لاي وهو معارض شرس للسياسة الصينية الرامية، إلى إعادة الجزيرة إلى كنف بكين، السباق للانتخابات الرئاسة التايوانية المقرّرة العام المقبل.

وأجرى لاي خلال رحلتي الذهاب إلى باراغواي والإياب منها، توقفين في الولايات المتحدة، الأول في نيويورك والثاني في سان فرانسيسكو، ما أثار حفيظة بكين.

وتعدّ أميركا اللاتينية حلبة صراع دبلوماسي بين الصين وتايوان منذ الانفصال الذي وقع بينهما في العام 1949 على إثر الحرب الأهلية.