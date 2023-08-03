ترودو وزوجته ينفصلان بعد زواج دام 18 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي غريغوار ترودو انفصالهما بعد 18 عاما من الزواج.

وقالا على «إنستغرام» إنه «بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرار الانفصال». وطلب الزوجان احترام خصوصيتهما قبل عطلة عائلية مقررة الأسبوع المقبل، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان، أنهما وقعا «اتفاق انفصال قانوني»، موضحا أن الأمر ليس طلاقا، وقال إن جاستن (51 عاما) وصوفي (48 عاما) يريدان التركيز على «تنمية أطفالهما»، مضيفا أن الكنديين يمكنهم أن يتوقعوا «كثيرا رؤية الأسرة معا».

قصة صداقة تحولت إلى زواج

ترودو وزوجته الصحفية السابقة صديقان من أيام الطفولة التقيا مجددا في حفل خيري العام 2003 قبل زواجهما العام 2005 في مونتريال. وقد أنجبا ثلاثة أطفال هم كسافييه (15 عاما) وإيلا-غراس (14 عاما) وهادريان (9 أعوام).

وهذا أول انفصال لرئيس وزراء كندي، منذ أن انفصل بيير ترودو، والد جاستن، عن مارغريت ترودو، ليتطلقا في نهاية المطاف العام 1984، خلال الأشهر الأخيرة من ولايته.

كانت صوفي غريغوار ترودو حاضرة إلى جانب زوجها طوال حياته السياسية، من انتخابه العام 2015 مرورا بولايتيه عامي 2019 و2021. إضافة إلى مسيرتها التلفزيونية، أصبحت صوفي شخصية عامة لمشاركتها في كثير من القضايا الخيرية والاجتماعية، بما في ذلك الصحة العقلية واضطرابات الأكل والمساواة بين الجنسين.