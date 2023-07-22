هجوم أوكراني على القرم يؤدي إلى «انفجار» مخزن ذخيرة وإجلاء سكان

القاهرة - بوابة الوسط

أدى هجوم بطائرة مسيّرة شنّته أوكرانيا إلى «انفجار» مخزن ذخيرة في القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، ودفع السلطات الى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كلم وتعليق حركة السكك الحديد، وفق ما أعلن حاكم شبه الجزيرة سيرغي أكسيونوف، السبت.

وقال سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام «نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة»، مضيفا «تم اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق خمسة كلم.. وبهدف تقليل المخاطر، تم اتخاذ القرار أيضا بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد في القرم»، بحسب وكالة «فرانس برس».