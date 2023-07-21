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محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 10:36 مساء
محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024
ترامب يلقي خطاباً أمام أنصاره بناديه للغولف في بدمينستر بولاية نيوجيرسي، 13 يونيو 2023، (ا ف ب)
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ستبدأ في مايو 2024 محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية، وفق ما أعلنت الجمعة القاضية الناظرة فيها. 

وأمرت القاضية أيلين كانون بأن تبدأ محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلّفين في العشرين من مايو من العام المقبل، وهو سيكون الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأميركيين سواء كانوا سابقين او في المنصب، حسب وكالة فرانس برس.

ترامب يتصدّر السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشّح للرئاسة
وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في ديسمبر 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في  نوفمبر 2024. وترامب يتصدّر السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشّح الحزب للرئاسة.
 

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