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تظاهرة نسائية في كابل ضد إغلاق صالونات التجميل في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 04:55 مساء
تظاهرة نسائية في كابل ضد إغلاق صالونات التجميل في أفغانستان
نساء أفغانيات يتظاهرن ضد قرار سلطات طالبان إغلاق صالونات التجميل في كابل. (أ ف ب)
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أطلقت قوات الأمن النار في الهواء واستخدمت خراطيم المياه لتفريق عشرات الأفغانيات المتظاهرات في كابل، الأربعاء، احتجاجا على قرار سلطات طالبان إغلاق صالونات التجميل، في ما يشكل قيدا إضافيا على حريتهن.

منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، استبعدت حركة طالبان النساء من معظم المدارس الثانوية والجامعات والإدارات العامة، ومنعتهن من دخول المتنزهات والحدائق والصالات الرياضية والحمامات العامة، كما ألزمتهن تغطية أنفسهن بشكل كامل لدى خروجهن من المنزل، بحسب «فرانس برس».

يتوقع أن يؤدي إغلاق صالونات التجميل، الوارد في مرسوم نُشر في نهاية يونيو، إلى زوال آلاف المحال التجارية التي تديرها نساء غالبا ما لا تكون لأُسرهن مصادر دخل أخرى، في وقت تشكل هذه الصالونات آخر فضاءات الحرية والتواصل الاجتماعي بالنسبة للأفغانيات. وكُتب على لافتة رفعتها متظاهرات في شارع بوتشر في العاصمة، وحيث  الكثير من صالونات التجميل، «لا تأخذوا مني خبزي ومائي».

 خمسون امرأة شاركن في تظاهرة
نادرا ما تشهد أفغانستان تظاهرات وهي تفرق بالقوة عموما. لكن نحو خمسين امرأة شاركن في تظاهرة الأربعاء، الأمر الذي لفت انتباه الأجهزة الأمنية بسرعة.

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وأظهرت صور ومقاطع فيديو شاركتها المتظاهرات مع الصحافة، سلطات إنفاذ القانون وهي تستخدم خراطيم إطفاء الحرائق لتفريقهن. وقالت موظفة في أحد الصالونات اختارت وكالة «فرانس برس» عدم نشر اسمها لأسباب أمنية «لقد نظمنا هذه التظاهرة اليوم للمناقشة والتفاوُض». ولكنها أضافت «لم يأتِ أحد للتحدث إلينا والاستماع إلينا». وتابعت «لم يعيرونا اهتماما وبعد لحظات قاموا بتفريقنا عبر إطلاق النار في الهواء واستخدام خراطيم المياه».

«إنكار الحقوق»
نددت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (مانوا) بكيفية التعامل مع التظاهرة. وقالت في تغريدة «المعلومات بشأن القمع الذي مورس ضد تظاهرة سلمية للنساء احتجاجا على حظر صالونات التجميل - في ما يشكل آخر إنكار لحقوق المرأة في أفغانستان - مقلقة للغاية».  وأضافت «لدى الأفغانيين الحق في التعبير عن آرائهم من دون أن يواجهوا بالعنف. على سلطات الأمر الواقع احترام هذا الحق».

وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمهلت الصالونات شهرا لإغلاق أبوابها، حتى يكون لديها الوقت الكافي لبيع مخزونها. وبررت الوزارة هذا الإغلاق بالقول إن مبالغ باهظة تُنفق في الصالونات من أجل الأعراس، معتبرة أن ذلك يشكل عبئا ثقيلا على الأُسر الفقيرة، وأن بعض ما يجرى تقديمه لا يحترم الشريعة الإسلامية.

وقالت إن وضع الكثير من المساحيق على الوجه يمنع المرأة من الوضوء بشكل صحيح قبل الصلاة، مشيرة أيضا إلى حظر الرموش الصناعية والضفائر. وأفادت نسخة من المرسوم اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» بأن القرار يستند «إلى تعليمات شفهية من المرشد الأعلى» في أفغانستان هبة الله أخوندزاده.

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