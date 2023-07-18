كيري يدعو من بكين إلى تعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن المناخ

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة إلى الصين، لتعاون جديد بين القوتين العظميين لمواجهة الاحترار المناخي.

وحضّ كيري الذي التقى كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي الولايات المتحدة والصين على «تحرك عاجل» لمواجهة التغير المناخي في وقت تحاول أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم ومتصدّرتا قائمة الدول الملوِّثة، إحياء التواصل بينهما بشأن الحد من الانبعاثات المسبّبة لارتفاع حرارة الأرض، بحسب وكالة «فرانس برس».

وشدد على الحاجة إلى «قيادة دولية» لذلك بينما يسجّل النصف الشمالي من الكرة الأرضية، درجات حرارة قياسية في ظل موجات حر يقول العلماء إن التغير المناخي يزيد من حدّتها.

«نوع من التهديد للبشرية»

وتوجه وزير الخارجية الأميركي السابق إلى كبير الدبلوماسيين الصينيين بالقول «المناخ، كما تعلمون، هو قضية دولية وليس مسألة ثنائية.. هو نوع من التهديد للبشرية جمعاء»، مشددا على أن المناخ «مسألة تتعلق بقيادة عالمية»، مشيرا الى أن «العالم يأمل بذلك ويحتاج إليه».

وأضاف «أملنا الآن أن يكون (اللقاء) بداية لتعريف جديد للتعاون والقدرة على حل الخلافات بيننا»، مشيرا إلى «خلافات حقيقية» بين الطرفين.

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وتوجه وانغ إلى كيري الذي وصفه بأنه «صديق قديم» بالقول إن «التعاون بشأن التغير المناخي يتقدم في ظل المناخ العام بين الصين والولايات المتحدة، لذا نحتاج الى الدعم المشترك من شعبي الصين والولايات المتحدة»، مضيفا «ثمة حاجة لعلاقة صينية أميركية سليمة ومستقرة ومستدامة».

وعلّقت المباحثات بين أكبر مسبّبين لانبعاثات غازات الدفيئة العام الماضي بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي في حينه، جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي لكن تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

ويتمتع كيري بعلاقات ودية نسبيا مع المسؤولين الصينيين على الرغم من تفاقم الخلاف بين البلدين بشأن تايوان وقضايا أخرى.

والتقى كيري الثلاثاء رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الذي أبلغه بأن التغير المناخي يمثّل «تحديا مخيفا»، مبرزا ضرورة أن تعمل «الصين والولايات المتحدة وبالفعل كل دول العالم، على تعزيز التعاون لتحقيق الاجماع وتسريع الخطوات» في هذا الشأن.

وذكرت محطة «سي سي تي في» الرسمية الصينية أن كيري التقى نظيره الصيني شيه تشن هوا على مدى أربع ساعات.

زيارات متتابعة لتحسين العلاقات الدبلوماسية

وكتب كيري في تغريدة نشرها بعد المحادثات «على البلدين التحرك بشكل طارئ على عدد من الجبهات، لا سيما تحديات تلوث الفحم والميثان».

وقال الجانب الصيني من جهته بعد المباحثات، إن «التغير المناخي هو تحدٍّ مشترك تواجهه البشرية جمعاء».

وتوالت زيارات المسؤولين الأميركيين للصين في الأشهر الأخيرة لتحسين العلاقات الدبلوماسية، من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في يونيو إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين أوائل يوليو.

وفيما يتعلق بالعلاقات المتوترة بين البلدين، شدد كيري على أن الرئيس جو بايدن «ملتزم بالاستقرار في هذه العلاقة، وأيضا تحقيق جهود معا يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في العالم».

وقال إن الرئيس بايدن «يقدر علاقته مع الرئيس شي، وأعتقد أن الرئيس شي يقدر علاقته مع الرئيس بايدن، وأنا أعلم أنه يتطلع إلى أن يكون قادرا على المضي قدما لتغيير الديناميات»، مضيفا «لكننا نعلم من التجربة أيضا أنه إذا انكببنا عليها، يمكننا إيجاد المسار إلى الأمام والطرق التي من شأنها حل هذه التحديات».

وتعتبر إدارة بايدن أن المناخ هو أحد المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها قوتان تتواجهان في منافسة حادة.

وتأتي زيارة المسؤول الأميركي وهي الثالثة له إلى الصين منذ توليه منصبه، في وقت بات تأثير التغير المناخي واضحا مع موجات حر في عدد كبير من مناطق العالم.

وتزامنت الزيارة الإثنين مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن الحرارة سجلت الأحد مستوى قياسيا لمنتصف شهر يوليو بلغت 52,2 درجة مئوية في منطقة شينجيانغ في الغرب، في وقت يشهد فيه جزء من البلاد موجة حر.